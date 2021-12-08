Галицькі хроніки COVID-19: 9 грудня 2021.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 441 253 хворих на сovid-19. За минулу добу 1580 нових випадків: 745 – на Львівщині, 306 – на Тернопіллі та 529 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 56 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 28 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,41% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 634 смерті від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 грудня 2021 р. (08:00): 104 225 випадків, 306 нових
Тернопіль – 66 осіб
Бережанський район – 31 особа
Борщівський район – 28 осіб
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 25 осіб
Збаразький район – 18 осіб
Зборівський район – 15 осіб
Козівський район – 13 осіб
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Монастириський район – 10 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 13 осіб
Теребовлянський район – 16 осіб
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 грудня 2021 р. (08:00): 213 587 випадків, 745 нових
Львів – 288 осіб
Бродівський район – 14 осіб
Буський район – 15 осіб
Городоцький район – 31 особа
Дрогобицький район – 49 осіб
Жидачівський район – 10 осіб
Жовківський район – 37 осіб
Золочівський район – 12 осіб
Кам'янко-Бузький район – 12 осіб
Миколаївський район – 34 особи
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 34 особи
Радехівський район – 18 осіб
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 70 осіб
Старосамбірський район – 6 осіб
Стрийський район – 39 осіб
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 55 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 грудня 2021 р. (08:00): 123 441 випадок, 529 нових
Івано-Франківськ – 180 осіб
Тисменицький район – 30 осіб
Надвірнянський район – 42 особи
Снятинський район – 22 особи
Косівський район – 26 осіб
Калуський район – 64 особи
Долинський район – 56 осіб
Галицький район – 21 особа
Коломийський район – 40 осіб
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 22 особи
Городенківський район – 9 осіб
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
09.12.2021