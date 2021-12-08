Галицькі хроніки COVID-19: 9 грудня 2021.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 441 253 хворих на сovid-19. За минулу добу 1580 нових випадків: 745 – на Львівщині, 306 – на Тернопіллі та 529 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 56 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 28 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 23 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,41% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 634 смерті від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 грудня 2021 р. (08:00): 104 225 випадків, 306 нових

 

Тернопіль – 66 осіб

Бережанський район – 31 особа

Борщівський район – 28 осіб

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 25 осіб

Збаразький район – 18 осіб

Зборівський район – 15 осіб

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 10 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 13 осіб

Теребовлянський район – 16 осіб

Тернопільський район – 5 осіб

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 2 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 грудня 2021 р. (08:00): 213 587 випадків, 745 нових

 

Львів – 288 осіб

Бродівський район – 14 осіб

Буський район – 15 осіб

Городоцький район – 31 особа

Дрогобицький район – 49 осіб

Жидачівський район – 10 осіб

Жовківський район – 37 осіб

Золочівський район – 12 осіб

Кам'янко-Бузький район – 12 осіб

Миколаївський район – 34 особи

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 34 особи

Радехівський район – 18 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 70 осіб

Старосамбірський район – 6 осіб

Стрийський район – 39 осіб

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 55 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 грудня 2021 р. (08:00): 123 441 випадок, 529 нових

 

Івано-Франківськ – 180 осіб

Тисменицький район – 30 осіб

Надвірнянський район – 42 особи

Снятинський район – 22 особи

Косівський район – 26 осіб

Калуський район – 64 особи

Долинський район – 56 осіб

Галицький район – 21 особа

Коломийський район – 40 осіб

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 22 особи

Городенківський район – 9 осіб

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 5 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

09.12.2021

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