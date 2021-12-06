У Львові відкрили таблицю Герою України Тарасу Матвіїву.

 

Сьогодні, 6 грудня, у День ЗСУ, на фасаді будівлі факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка відкрили таблицю загиблому Герою України Тарасу Матвіїву. Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

 

 

Таблицю відкрили батьки Тараса, побратими, викладачі та студенти факультету журналістики, випускником якого він був.

 

Мама Героя розповіла, що згодом за працями Тараса Матвіїва видадуть книгу «Мої думки».

 

 

«Тарас мріяв вступити до факультету журналістики з шостого класу. Спочатку від мріяв бути спортивним журналістом, але потім почав більше цікавитись аналітикою, документалістикою. Ми знайшли багато Тарасових праць, які скоро стануть книжкою "Мої думки"», – розповіла Валентина Матвіїв.

 

«Ми також знайшли більш ніж 50 мрій сина, і першою з них була перемога в Криму і Донбасі. Він пожертвував своєю кар’єрою, особистим життям, собою та пішов захищати свою Батьківщину. Для нього це було понад усе. Я хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні сюди, і попросити кожного працювати над першою і головною мрією Тараса – над перемогою України», – додала вона.

 

 

«Тарас Матвіїв завжди наголошував, що ми ніколи не повинні бути байдужими. У час військових подій журналіст зобов’язаний мати громадянську позицію. Тому сьогодні, у цей урочистий день, від імені Тараса закликаю всіх журналістів дотримуватися його настанов», – зазначив близький товариш, з яким служив загиблий Герой, Антон Петрівський.

 

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року меморіальну дошку Героя України Тараса Матвіїва відкрили у Жидачеві.

 

Як відомо, Тарас Матвіїв – громадський активіст, журналіст, активний учасник Революції Гідності. Командир взводу 24-ої ОМБр ім. Д. Галицького. 31-річний боєць Тарас Матвіїв загинув 10 липня 2020 року у районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Ціною власного життя врятував двох побратимів. Він отримав осколкові поранення від розриву міни, коли допомагав побратимам під час атаки бойовиків, помер дорогою до лікарні. Через три дні Президент підписав указ про присвоєння Тарасові Матвіїву звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

 

Фото facebook.com/lnujourn

06.12.2021

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