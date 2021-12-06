Галицькі хроніки COVID-19: 6 грудня 2021

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 438 334 хворих на сovid-19. За минулу добу 418 нових випадків: 214 – на Львівщині, 123 – на Тернопіллі та 81 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 28 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 22 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,40% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 499 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 грудня 2021 р. (08:00): 103 593 випадки, 123 нових

 

Тернопіль – 10 осіб

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 7 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 4 особи

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 3 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 грудня 2021 р. (08:00): 212 079 випадків, 214 нових

 

Львів – 98 осіб

Бродівський район – 5 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 10 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янко-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 11 осіб

Перемишлянський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 1 особа

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 18 осіб

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 28 осіб

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 10 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 грудня 2021 р. (08:00): 122 662 випадки, 81 новий

 

Івано-Франківськ – 14 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Снятинський район – 16 осіб

Косівський район – 1 особа

Калуський район – 1 особа

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 18 осіб

Коломийський район – 9 осіб

Рожнятівський район – 1 особа

Богородчанський район – 11 осіб

Городенківський район – 5 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

06.12.2021

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