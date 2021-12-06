Галицькі хроніки COVID-19: 6 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 438 334 хворих на сovid-19. За минулу добу 418 нових випадків: 214 – на Львівщині, 123 – на Тернопіллі та 81 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 28 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 22 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 1 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,40% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 499 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 грудня 2021 р. (08:00): 103 593 випадки, 123 нових
Тернопіль – 10 осіб
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Монастириський район – 7 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 4 особи
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 грудня 2021 р. (08:00): 212 079 випадків, 214 нових
Львів – 98 осіб
Бродівський район – 5 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 10 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янко-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 1 особа
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 7 осіб
Сокальський район – 18 осіб
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 28 осіб
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 10 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 грудня 2021 р. (08:00): 122 662 випадки, 81 новий
Івано-Франківськ – 14 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Снятинський район – 16 осіб
Косівський район – 1 особа
Калуський район – 1 особа
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 18 осіб
Коломийський район – 9 осіб
Рожнятівський район – 1 особа
Богородчанський район – 11 осіб
Городенківський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
06.12.2021