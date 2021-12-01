Галицькі хроніки COVID-19: 2 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 434 564 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 662 нових випадки: 729 – на Львівщині, 310 – на Тернопіллі та 623 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 40 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 23 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,38% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 361 смерть від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 грудня 2021 р. (08:00): 102 648 випадків, 310 нових

Тернопіль – 81 особа

Бережанський район – 19 осіб

Борщівський район – 16 осіб

Бучацький район – 12 осіб

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 27 осіб

Збаразький район – 21 особа

Зборівський район – 11 осіб

Козівський район – 16 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 3 особи

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 12 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 грудня 2021 р. (08:00): 210 153 випадків, 729 нових

Львів – 272 особи

Бродівський район – 27 осіб

Буський район – 13 осіб

Городоцький район – 20 осіб

Дрогобицький район – 39 осіб

Жидачівський район – 15 осіб

Жовківський район – 27 осіб

Золочівський район – 25 осіб

Кам'янко-Бузький район – 11 осіб

Миколаївський район – 31 особа

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 35 осіб

Радехівський район – 25 осіб

Самбірський район – 13 осіб

Сколівський район – 9 осіб

Сокальський район – 62 особи

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 51 особа

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 31 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 грудня 2021 р. (08:00): 121 763 випадки, 623 нових

Івано-Франківськ – 112 осіб

Тисменицький район – 25 осіб

Надвірнянський район – 41 особа

Снятинський район – 28 осіб

Косівський район – 31 особа

Калуський район – 97 осіб

Долинський район – 64 особи

Тлумацький район – 22 особи

Галицький район – 22 особи

Коломийський район – 75 осіб

Рожнятівський район – 27 осіб

Богородчанський район – 59 осіб

Городенківський район – 16 осіб

Верховинський район – 4 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)