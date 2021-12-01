Галицькі хроніки COVID-19: 2 грудня 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 434 564 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 662 нових випадки: 729 – на Львівщині, 310 – на Тернопіллі та 623 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 40 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 23 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 14 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,38% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 361 смерть від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 грудня 2021 р. (08:00): 102 648 випадків, 310 нових
Тернопіль – 81 особа
Бережанський район – 19 осіб
Борщівський район – 16 осіб
Бучацький район – 12 осіб
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 27 осіб
Збаразький район – 21 особа
Зборівський район – 11 осіб
Козівський район – 16 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 3 особи
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 12 осіб
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 23 особи
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 грудня 2021 р. (08:00): 210 153 випадків, 729 нових
Львів – 272 особи
Бродівський район – 27 осіб
Буський район – 13 осіб
Городоцький район – 20 осіб
Дрогобицький район – 39 осіб
Жидачівський район – 15 осіб
Жовківський район – 27 осіб
Золочівський район – 25 осіб
Кам'янко-Бузький район – 11 осіб
Миколаївський район – 31 особа
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 35 осіб
Радехівський район – 25 осіб
Самбірський район – 13 осіб
Сколівський район – 9 осіб
Сокальський район – 62 особи
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 51 особа
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 31 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 грудня 2021 р. (08:00): 121 763 випадки, 623 нових
Івано-Франківськ – 112 осіб
Тисменицький район – 25 осіб
Надвірнянський район – 41 особа
Снятинський район – 28 осіб
Косівський район – 31 особа
Калуський район – 97 осіб
Долинський район – 64 особи
Тлумацький район – 22 особи
Галицький район – 22 особи
Коломийський район – 75 осіб
Рожнятівський район – 27 осіб
Богородчанський район – 59 осіб
Городенківський район – 16 осіб
Верховинський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 грудня 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
02.12.2021