Галицькі хроніки COVID-19: 28 листопада 2021

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 430 712 хворих на сovid-19. За минулу добу 788 нових випадків: 306 – на Львівщині, 233 – на Тернопіллі та 249 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 24 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 16 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 5 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,37% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 210 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 листопада 2021 р. (08:00): 101 829 випадків, 233 нових
Тернопіль – 55 осіб
Бережанський район – 20 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 12 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 16 осіб
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 9 осіб
Підволочиський район – 15 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 листопада 2021 р. (08:00): 208 337 випадків, 306 нових
Львів – 123 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 листопада 2021 р. (08:00): 120 546 випадків, 249 нових
Івано-Франківськ – 31 особа
Тисменицький район – 13 осіб
Надвірнянський район – 28 осіб
Снятинський район – 7 осіб
Косівський район – 12 осіб
Калуський район – 40 осіб
Долинський район – 14 осіб
Галицький район – 8 осіб
Коломийський район – 59 осіб
Рожнятівський район – 11 осіб
Богородчанський район – 21 особа
Городенківський район – 1 особа
Верховинський район – 4 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
28.11.2021