Галицькі хроніки COVID-19: 28 листопада 2021

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 430 712 хворих на сovid-19. За минулу добу 788 нових випадків: 306 – на Львівщині, 233 – на Тернопіллі та 249 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 24 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 16 – у Львівській області, 3 – у Тернопільській області, 5 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,37% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 210 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 листопада 2021 р. (08:00): 101 829 випадків, 233 нових

 

Тернопіль – 55 осіб

Бережанський район – 20 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 12 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 16 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський район – 15 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 3 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 листопада 2021 р. (08:00): 208 337 випадків, 306 нових

 

Львів – 123 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 листопада 2021 р. (08:00): 120 546 випадків, 249 нових

 

Івано-Франківськ – 31 особа

Тисменицький район – 13 осіб

Надвірнянський район – 28 осіб

Снятинський район – 7 осіб

Косівський район – 12 осіб

Калуський район – 40 осіб

Долинський район – 14 осіб

Галицький район – 8 осіб

Коломийський район – 59 осіб

Рожнятівський район – 11 осіб

Богородчанський район – 21 особа

Городенківський район – 1 особа

Верховинський район – 4 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

 

28.11.2021

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