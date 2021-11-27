Галицькі хроніки COVID-19: 27 листопада 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 429 924 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 251 нових випадків: 745 – на Львівщині, 232 – на Тернопіллі та 274 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 53 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 26 – у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,37% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 186 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 листопада 2021 р. (08:00): 101 596 випадків, 232 нових

Тернопіль – 51 особа

Бережанський район – 18 осіб

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 9 осіб

Козівський район – 17 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 18 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 19 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 листопада 2021 р. (08:00): 208 031 випадків, 745 нових

Львів – 292 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 листопада 2021 р. (08:00): 120 297 випадків, 274 нових

Івано-Франківськ – 62 особи

Тисменицький район – 18 осіб

Надвірнянський район – 17 осіб

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 23 особи

Калуський район – 33 особи

Долинський район – 35 осіб

Тлумацький район – 10 осіб

Галицький район – 12 осіб

Коломийський район – 26 осіб

Рожнятівський район – 15 осіб

Богородчанський район – 17 осіб

Городенківський район – 3 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)