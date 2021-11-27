Галицькі хроніки COVID-19: 27 листопада 2021 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 429 924 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 251 нових випадків: 745 – на Львівщині, 232 – на Тернопіллі та 274 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 53 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 26 – у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 16 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,37% (за весь час пандемії); з початку епідемії в Галичині зафіксовано 10 186 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 листопада 2021 р. (08:00): 101 596 випадків, 232 нових
Тернопіль – 51 особа
Бережанський район – 18 осіб
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 13 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 9 осіб
Козівський район – 17 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 18 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 19 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 листопада 2021 р. (08:00): 208 031 випадків, 745 нових
Львів – 292 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 листопада 2021 р. (08:00): 120 297 випадків, 274 нових
Івано-Франківськ – 62 особи
Тисменицький район – 18 осіб
Надвірнянський район – 17 осіб
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 23 особи
Калуський район – 33 особи
Долинський район – 35 осіб
Тлумацький район – 10 осіб
Галицький район – 12 осіб
Коломийський район – 26 осіб
Рожнятівський район – 15 осіб
Богородчанський район – 17 осіб
Городенківський район – 3 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
27.11.2021