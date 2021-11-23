В Івано-Франківському університеті оновили геологічний музей.

 

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відкрили оновлений геологічний музей. На ремонт, виставкове обладнання та створення 3D-туру витратили близько 100 тисяч євро ґрантових коштів, повідомила пресслужба ІФТУНГ.

 

 

Оновлення музею відбулося у межах проєкту «Розвиток транскордонного співробітництва щодо популяризації об’єктів історичної та культурної спадщини на території Румунії та України». За грантові гроші ЄС оновили приміщення музею. За інформацією керівника проєкту Миколи Приходька, також закупили виставкові вітрини, системи кондиціонування, відеоспостереження і безпеки, інтерактивну панель, підставки під експонати та обігрівачі.

 

 

Зараз науковці працюють над створенням 3D-туру музеєм та інших інтерактивних матеріалів.

 

 

«На території Івано-Франківської області вибрали 50 об’єктів, які мають історико-культурне значення, мають відповідні охоронні номери. І так само вибрали 50 об’єктів на території Сучавського повіту. Для них ми робимо 3D-сканування цих об’єктів. За гроші проєкту закупили 3D-сканер і відповідне обладнання, програмне забезпечення, знімання з квадрокоптерів. Плануємо виготовити брошури, книгу для дітей. Це все потім розмістимо на сайті, де туристи й інші зацікавлені зможуть пройти віртуальний 3D-тур цими об’єктами», – розповів Микола Приходько.

 

 

Геологічний музей розташований в головному корпусі університету у залі площею 550 м2. Сюди він переїхав понад 15 років тому із «Львівської політехніки». Приватні колекції мінералів у Львові почали збирати понад 150 років тому. Засновником музею став високоосвічений і талановитий геолог Юліан Медвецький, який народився 18 жовтня 1845 року в Перемишлі і помер 7 січня 1918 року у Львові.

 

 

Колекції музею поповнювались завдяки придбанню експонатів на виставках, у музеях, в експедициях і в приватних осіб у Бонні, Парижі, Празі, Відні, Нью-Йорку, Фрайберзі, Дрездені, Страсбурзі, Філадельфії тощо. У музеї є багато взірців із родовищ, які вже вичерпані. Наприклад, смарагди, які видобували у Німеччині у 1800-х роках.

 

Фото gk-press.if.ua, suspilne.media

23.11.2021

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