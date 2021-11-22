Галицькі хроніки COVID-19: 22 листопада.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 423 038 хворих на сovid-19. За минулу добу 655 нових випадків: 397 – на Львівщині, 156 – на Тернопіллі та 102 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 10 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 3 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%. З початку епідемії в Галичині зафіксовано 9858 смертей від ковіду.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 листопада 2021 р. (09:00): 100 288 випадків, 156 нових

 

Тернопіль – 47 осіб

Бережанський район – 19 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 8 осіб

Заліщицький район – 23 особи

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 5 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 11 осіб

Шумський район – 2 особи

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 листопада 2021 р. (09:00): 204 337 випадків, 397 нових

 

Львів – 147 осіб

Бродівський район – 25 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 16 осіб

Дрогобицький район – 54 особи

Золочівський район – 21 особа

Перемишлянський район – 21 особа

Самбірський район – 7 осіб

Сколівський район – 7 осіб

Сокальський район – 42 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 16 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 36 осіб

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 листопада 2021 р. (09:00): 118 413 випадків, 102 нових

 

Івано-Франківськ – 13 осіб

Тисменицький район – 9 осіб

Надвірнянський район – 17 осіб

Снятинський район – 27 осіб

Косівський район – 6 осіб

Галицький район – 8 осіб

Коломийський район – 5 осіб

Рожнятівський район – 11 осіб

Городенківський район – 4 особи

Верховинський район – 2 особи

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

22.11.2021

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