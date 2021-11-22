Галицькі хроніки COVID-19: 22 листопада.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 423 038 хворих на сovid-19. За минулу добу 655 нових випадків: 397 – на Львівщині, 156 – на Тернопіллі та 102 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 10 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 3 – у Львівській області, 5 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%. З початку епідемії в Галичині зафіксовано 9858 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 листопада 2021 р. (09:00): 100 288 випадків, 156 нових
Тернопіль – 47 осіб
Бережанський район – 19 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 8 осіб
Заліщицький район – 23 особи
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 5 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 11 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 листопада 2021 р. (09:00): 204 337 випадків, 397 нових
Львів – 147 осіб
Бродівський район – 25 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 16 осіб
Дрогобицький район – 54 особи
Золочівський район – 21 особа
Перемишлянський район – 21 особа
Самбірський район – 7 осіб
Сколівський район – 7 осіб
Сокальський район – 42 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 16 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 36 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 листопада 2021 р. (09:00): 118 413 випадків, 102 нових
Івано-Франківськ – 13 осіб
Тисменицький район – 9 осіб
Надвірнянський район – 17 осіб
Снятинський район – 27 осіб
Косівський район – 6 осіб
Галицький район – 8 осіб
Коломийський район – 5 осіб
Рожнятівський район – 11 осіб
Городенківський район – 4 особи
Верховинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
22.11.2021