Галицькі хроніки COVID-19: 20 листопада.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 421 255 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 923 нові випадки: 1 017 – на Львівщині, 336 – на Тернопіллі та 570 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 44 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 27 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34%. З початку епідемії в Галичині зафіксовано 9 839 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 листопада 2021 р. (09:00): 99 835 випадків, 336 нових
Тернопіль – 73 особи
Бережанський район – 24 особи
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 13 осіб
Збаразький район – 20 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 21 особа
Кременецький район – 37 осіб
Лановецький район – 26 осіб
Монастириський район – 13 осіб
Підволочиський район – 12 осіб
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 22 особи
Чортківський район – 27 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 листопада 2021 р. (09:00): 203 652 випадків, 1 017 нових
Львів – 314 осіб
Бродівський район – 23 особи
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 43 особи
Дрогобицький район – 39 осіб
Жидачівський район – 30 осіб
Жовківський район – 59 осіб
Золочівський район – 38 осіб
Кам'янка-Бузький район – 31 особа
Миколаївський район – 28 осіб
Мостиський район – 13 осіб
Перемишлянський район – 17 осіб
Пустомитівський район – 82 особи
Радехівський район – 23 особи
Самбірський район – 22 особи
Сколівський район – 16 осіб
Сокальський район – 83 особи
Старосамбірський район – 24 особи
Стрийський район – 52 особи
Турківський район – 5 осіб
Яворівський район – 69 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
20 листопада 2021 р. (09:00): 117 768 випадків, 570 нових
Івано-Франківськ – 160 осіб
Тисменицький район – 23 особи
Надвірнянський район – 29 осіб
Снятинський район – 11 осіб
Косівський район – 34 особи
Калуський район – 85 осіб
Долинський район – 42 особи
Тлумацький район – 4 особи
Галицький район – 40 осіб
Коломийський район – 71 особа
Рожнятівський район – 30 осіб
Богородчанський район – 9 осіб
Городенківський район – 21 особа
Верховинський район – 11 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
20.11.2021