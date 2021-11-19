Галицькі хроніки COVID-19: 20 листопада.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 421 255 хворих на сovid-19. За минулу добу 1 923 нові випадки: 1 017 – на Львівщині, 336 – на Тернопіллі та 570 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 44 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 27 – у Львівській області, 7 – у Тернопільській області, 10 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34%. З початку епідемії в Галичині зафіксовано 9 839 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 листопада 2021 р. (09:00): 99 835 випадків, 336 нових

Тернопіль – 73 особи

Бережанський район – 24 особи

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 20 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 21 особа

Кременецький район – 37 осіб

Лановецький район – 26 осіб

Монастириський район – 13 осіб

Підволочиський район – 12 осіб

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 22 особи

Чортківський район – 27 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 листопада 2021 р. (09:00): 203 652 випадків, 1 017 нових

Львів – 314 осіб

Бродівський район – 23 особи

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 43 особи

Дрогобицький район – 39 осіб

Жидачівський район – 30 осіб

Жовківський район – 59 осіб

Золочівський район – 38 осіб

Кам'янка-Бузький район – 31 особа

Миколаївський район – 28 осіб

Мостиський район – 13 осіб

Перемишлянський район – 17 осіб

Пустомитівський район – 82 особи

Радехівський район – 23 особи

Самбірський район – 22 особи

Сколівський район – 16 осіб

Сокальський район – 83 особи

Старосамбірський район – 24 особи

Стрийський район – 52 особи

Турківський район – 5 осіб

Яворівський район – 69 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

20 листопада 2021 р. (09:00): 117 768 випадків, 570 нових

Івано-Франківськ – 160 осіб

Тисменицький район – 23 особи

Надвірнянський район – 29 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Косівський район – 34 особи

Калуський район – 85 осіб

Долинський район – 42 особи

Тлумацький район – 4 особи

Галицький район – 40 осіб

Коломийський район – 71 особа

Рожнятівський район – 30 осіб

Богородчанський район – 9 осіб

Городенківський район – 21 особа

Верховинський район – 11 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 20 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)