Галицькі хроніки COVID-19: 19 листопада.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 419 332 хворих на сovid-19. За минулу добу 2 251 нових випадків: 1 017 – на Львівщині, 396 – на Тернопіллі та 838 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 72 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 48 – у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 13 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34% . З початку епідемії в Галичині зафіксовано 99 499 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 листопада 2021 р. (09:00): 99 499 випадків, 396 нових
Тернопіль – 121 особа
Бережанський район – 25 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 15 осіб
Збаразький район – 22 особи
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 55 осіб
Лановецький район – 21 особа
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 12 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 31 особа
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 15 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 листопада 2021 р. (09:00): 202 635 випадків, 1 017 нових
Львів – 352 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 листопада 2021 р. (09:00): 117 198 випадків, 838 нових
Івано-Франківськ – 173 особи
Тисменицький район – 43 особи
Надвірнянський район – 50 осіб
Снятинський район – 4 особи
Косівський район – 60 осіб
Калуський район – 79 осіб
Долинський район – 51 особа
Тлумацький район – 31 особа
Галицький район – 43 особи
Коломийський район – 103 особи
Рожнятівський район – 21 особа
Богородчанський район – 51 особа
Городенківський район – 40 осіб
Верховинський район – 12 осіб
Рогатинський район – 77 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
19.11.2021