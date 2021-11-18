Галицькі хроніки COVID-19: 19 листопада.

 

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 419 332 хворих на сovid-19. За минулу добу 2 251 нових випадків: 1 017 – на Львівщині, 396 – на Тернопіллі та 838 – на Івано-Франківщині.

 

 

Минулої доби в Галичині зафіксовано 72 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 48 – у Львівській області, 11 – у Тернопільській області, 13 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,34% . З початку епідемії в Галичині зафіксовано 99 499 смертей від ковіду.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 листопада 2021 р. (09:00): 99 499 випадків, 396 нових

 

Тернопіль – 121 особа

Бережанський район – 25 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 15 осіб

Збаразький район – 22 особи

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 55 осіб

Лановецький район – 21 особа

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 31 особа

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 15 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 листопада 2021 р. (09:00): 202 635 випадків, 1 017 нових

 

Львів – 352 особи

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 листопада 2021 р. (09:00): 117 198 випадків, 838 нових

 

Івано-Франківськ – 173 особи

Тисменицький район – 43 особи

Надвірнянський район – 50 осіб

Снятинський район – 4 особи

Косівський район – 60 осіб

Калуський район – 79 осіб

Долинський район – 51 особа

Тлумацький район – 31 особа

Галицький район – 43 особи

Коломийський район – 103 особи

Рожнятівський район – 21 особа

Богородчанський район – 51 особа

Городенківський район – 40 осіб

Верховинський район – 12 осіб

Рогатинський район – 77 осіб

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 листопада 2021 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)

 

19.11.2021

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