Галицькі хроніки COVID-19: 18 листопада.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 417 081 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2 307 нових випадків: 1021 – на Львівщині, 467 – на Тернопіллі та 819 – на Івано-Франківщині.

Минулої доби в Галичині зафіксовано 68 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 37 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%. З початку епідемії в Галичині зафіксовано 99 103 смертей від ковіду.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 листопада (09:00): 99 103 випадків, 467 нових

Тернопіль – 127 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 29 осіб

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 26 осіб

Заліщицький район – 47 осіб

Збаразький район – 30 осіб

Зборівський район – 25 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 39 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 26 осіб

Тернопільський район – 41 особа

Чортківський район – 18 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 листопада (09:00): 201 618 випадків, 900 нових (за даними МОЗ, за даними РНБЛ та “Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб" – 1021)

Львів – 387 осіб

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 11 осіб

Городоцький район – 17 осіб

Дрогобицький район – 32 особи

Жидачівський район – 10 осіб

Жовківський район – 71 особа

Золочівський район – 49 осіб

Кам'янко-Бузький район – 43 особи

Миколаївський район – 37 осіб

Мостиський район – 12 осіб

Перемишлянський район – 37 осіб

Пустомитівський район – 56 осіб

Радехівський район – 28 осіб

Самбірський район – 15 осіб

Сколівський район – 6 осіб

Сокальський район – 51 особа

Старосамбірський район – 13 осіб

Стрийський район – 53 особи

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 86 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 листопада (09:00): 116 360 випадків, 819 нових

Івано-Франківськ – 207 осіб

Тисменицький район – 46 осіб

Надвірнянський район – 17 осіб

Снятинський район – 49 осіб

Косівський район – 57 осіб

Калуський район – 126 осіб

Долинський район – 69 осіб

Тлумацький район – 2 особи

Галицький район – 43 особи

Коломийський район – 124 особи

Рожнятівський район – 44 особи

Богородчанський район – 4 особи

Городенківський район – 19 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 листопада (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).