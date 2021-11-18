Галицькі хроніки COVID-19: 18 листопада.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 417 081 хворих на сovid-19. За минулу добу – 2 307 нових випадків: 1021 – на Львівщині, 467 – на Тернопіллі та 819 – на Івано-Франківщині.
Минулої доби в Галичині зафіксовано 68 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби: 37 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 22 – в Івано-Франківській області. Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,33%. З початку епідемії в Галичині зафіксовано 99 103 смертей від ковіду.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 листопада (09:00): 99 103 випадків, 467 нових
Тернопіль – 127 осіб
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 29 осіб
Бучацький район – 13 осіб
Гусятинський район – 26 осіб
Заліщицький район – 47 осіб
Збаразький район – 30 осіб
Зборівський район – 25 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 39 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 26 осіб
Тернопільський район – 41 особа
Чортківський район – 18 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 листопада (09:00): 201 618 випадків, 900 нових (за даними МОЗ, за даними РНБЛ та “Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб" – 1021)
Львів – 387 осіб
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 11 осіб
Городоцький район – 17 осіб
Дрогобицький район – 32 особи
Жидачівський район – 10 осіб
Жовківський район – 71 особа
Золочівський район – 49 осіб
Кам'янко-Бузький район – 43 особи
Миколаївський район – 37 осіб
Мостиський район – 12 осіб
Перемишлянський район – 37 осіб
Пустомитівський район – 56 осіб
Радехівський район – 28 осіб
Самбірський район – 15 осіб
Сколівський район – 6 осіб
Сокальський район – 51 особа
Старосамбірський район – 13 осіб
Стрийський район – 53 особи
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 86 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 листопада (09:00): 116 360 випадків, 819 нових
Івано-Франківськ – 207 осіб
Тисменицький район – 46 осіб
Надвірнянський район – 17 осіб
Снятинський район – 49 осіб
Косівський район – 57 осіб
Калуський район – 126 осіб
Долинський район – 69 осіб
Тлумацький район – 2 особи
Галицький район – 43 особи
Коломийський район – 124 особи
Рожнятівський район – 44 особи
Богородчанський район – 4 особи
Городенківський район – 19 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 листопада (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах).
18.11.2021