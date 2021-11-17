Повністю вакцинованими від Covid-19 є 35% мешканців Львівської громади.

Станом на понеділок, 15 листопада, у Львівській міській громаді першою дозою вакцини було щеплено 391 тисяч 428 осіб, що становить 60,8% від всієї кількості мешканців (вакцинували бригади міських, обласних та приватних медичних закладів). Натомість двома дозами вакцини уже щеплено 274 тисяч 721 осіб, що становить 42,7% мешканців. Таку інформацію, посилаючись на дані «Центру здоров’я та медичної статистики м. Львова», поширила пресслужба Львівської міської ради.

Також містянам вкотре наголосили, що для того, щоб призупинити поширення вірусу в умовах, коли немає колективного імунітету, потрібна вакцинація на рівні до 80% населення.

Проте, якщо взяти до уваги, що офіційно у Львівській міській громаді налічується 783 тисячі 65 осіб, то рівень охоплення першим щепленням, і двома дозами щеплення від коронавірусу, є нижчим.

391 428 : 783065 = 49,98% – такий рівень охоплення однією дозою щеплення, якщо його виводити від загальної кількості населення Львівської МТГ (а не 60,8%)

274721 : 783065 = 35% – це і є відсоток вакцинованих двома дозами, якщо його виводити від всього населення Львівської МТГ (а не 42,7%).

Як пояснила у коментарі «Zbruc» генеральна директорка НКП «Центру здоров’я та медичної статистики м. Львова», абсолютні цифри щодо рівня вакцинації і першою, і двома дозами вакцин від коронавірусу є абсолютно достовірними, за що вона відповідає особисто, адже щодня рахує усі проведені щеплення.

Виявлену різницю фахівець пояснила тим, що за 100% приймається не загальна кількість населення Львівської міської громади, а це 783 тисячі 65 осіб, а «кількість населення, яка підлягає щепленню, відповідно до законодавства». Тобто, йдеться про сукупну кількість дорослих, віком від 18 років, та підлітків, віком 12-17 років, які мешкають у Львівській МТГ. Відтак, йдеться про генеральну сукупність у 643 тисячі 559 осіб, що на 139 тисяч 506 осіб менше, ніж загальна кількість населення Львівської МТГ.

«Ми розрахунки робимо по кожній дозі щодня. Інформація, що станом на 15 листопада першою дозою було охоплено 60,8% населення, які підлягають щепленню відповідно до законодавства, є достовірна, я її розраховую.

Йдеться про дорослих, віком від 18 років і дітей 12-17 років, загалом це 643 тисячі 559 осіб. Ця цифра може трохи відрізнятися від загальної кількості населення Львівської МТГ, у нас понад 783 тисячі населення», – зазначила Ольга Романишин.

Вона також повідомила, що у міській статистиці щодо вакцинації від коронавірусу не враховуються дані по Дублянах, у яких за офіційними даними мешкає 9 тисяч 891 особа, бо вакцини отримують та звітують у межах Жовківського району. Статистика щодо вакцинації у Дублянах, відображається в обласній статистиці. Також на статистику впливає те, що частину щеплень проводять у приватних медичних закладах, та те, що відбуваються міграційні процеси.

Стає зрозуміло, що для утворення колективного імунітету на рівні Львівської міської громади необхідно охопити щепленнями від коронавірусу не 514 тисяч 847 осіб, а 626 тисяч 452 осіб.

І якщо брати за генеральну сукупність дорослих та підлітків Львівської МТГ, а не все її населення, то для розмов про колективний імунітет, який здатен вберегти від коронавірусу маленьких дітей та тих, кому не можна вакцинуватися за станом здоров’я, потрібно подолати планку не у 80%, а у понад 90%.

Зростаючим, але ще надто низьким для подолання епідемії, є рівень вакцинації як на Львівщині, так і в сусідніх областях, та областях, порівнюваних із Львівщиною за кількістю населення.

Подаємо дані з дашборду Апарату РНБО України щодо вакцинації на Львівщині, Івано-Франківщині та Тернопільщині станом на 16 листопада.

У зведеній таблиці відображені дані щодо вакцинації на основі дашборду МОЗ України.

Цікаво, що регіональний координатор з питань вакцинації від ковіду на Львівщині Олег Когут учора, 16 листопада, на брифінгу повідомляв, що «найдієвішим профілактичним засобом від ковіду залишається вакцинація. На сьогодні 40,3% дорослого населення першою дозою, 26,9% – другою дозою, окрім того щеплення отримали вже 2200 дітей». Мабуть, і в даному випадку відсотки виводили відштовхуючись від кількості населення, яке підлягає вакцинації, відповідно до законодавства.

Фото city-adm.lviv.ua