«Віртуози Львова» презентують феєричну концертну програму.

У четвер, 18 листопада, у Львівській національній філармонії оркестр «Віртуози Львова» презентуватиме концертну програму «Віртуозний феєрверк». Солісти та оркестр виступлять під батутою Сергія Бурка, повідомили у пресслужбі філармонії.







У виконанні артистів прозвучать улюблені композиції Антоніо Вівальді, Аркаджелло Кореллі, Джоаккіно Россіні, Миколи Римського-Корсакова, Каміля Сен-Санса, Пабло Сарасате, Давида Поппера, серед яких «Політ джмеля» Римського-Коррсакова, «Зима» із знаменитих «Пір року» Вівальді, «Тарантелла» Сарасате, «Жарт» Кореллі та ще багато інших.

«Готуємо для своїх шанувальників чудову мистецьку подію. Талановиті солісти Модест Менцінський, Лілія Цура, Катерина Шалайська стануть окрасою цього концерту та справжнім відкриттям для усіх присутніх! Адже Львів завжди був і залишається колискою для формування та становлення молодих віртуозів!», - сказав багаторічний керівник та дириґент оркестру, народний артист України Сергій Бурко.

Слухачі зможуть насолодитися феєричними мелодіями у виконанні скрипальки Катерини Шалайської, скрипальки Лілії Цури,віолончеліста Модеста Менцинського, та академічного камерного оркестра «Віртуози Львова», яким диригуватиме Сергій Бурко.

Концерт «Віртуозний феєрверк» запланований на 19:00, деталі за посиланням. Ознайомитися із новими карантинними правилами можна за посиланням.

Фото philharmonia.lviv.ua