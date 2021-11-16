«Віртуози Львова» презентують феєричну концертну програму.

 

У четвер, 18 листопада, у Львівській національній філармонії оркестр «Віртуози Львова» презентуватиме концертну програму «Віртуозний феєрверк». Солісти та оркестр виступлять під батутою Сергія Бурка, повідомили у пресслужбі філармонії.



 

У виконанні артистів прозвучать улюблені композиції Антоніо Вівальді, Аркаджелло Кореллі, Джоаккіно Россіні, Миколи Римського-Корсакова, Каміля Сен-Санса, Пабло Сарасате, Давида Поппера, серед яких «Політ джмеля» Римського-Коррсакова, «Зима» із знаменитих «Пір року» Вівальді, «Тарантелла» Сарасате, «Жарт» Кореллі та ще багато інших.

 

«Готуємо для своїх шанувальників чудову мистецьку подію. Талановиті солісти Модест Менцінський, Лілія Цура, Катерина Шалайська стануть окрасою цього концерту та справжнім відкриттям для усіх присутніх! Адже Львів завжди був і залишається колискою для формування та становлення молодих віртуозів!», - сказав багаторічний керівник та дириґент оркестру, народний артист України Сергій Бурко.

 

 

Слухачі зможуть насолодитися феєричними мелодіями у виконанні скрипальки Катерини Шалайської, скрипальки Лілії Цури,віолончеліста Модеста Менцинського, та академічного камерного оркестра «Віртуози Львова», яким диригуватиме Сергій Бурко.

 

Концерт «Віртуозний феєрверк» запланований на 19:00, деталі за посиланням. Ознайомитися із новими карантинними правилами можна за посиланням.

 

Фото philharmonia.lviv.ua

16.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Майстер народження дива
@Аделіна Єфіменко
Один із найавторитетніших інтерпретаторів музики бароко та класицизму, професійний художник, композитор, флейтист, музикознавець, живописець, гравер, автор-сатирик, який періодично публікується в журналі «Vernacoliere»,Федеріко Марія Сарделлі є головним диригентом Accademia Barocca di S.Cecilia.
16.11.21 | | Штука
50-літній ювілей комп'ютерної революції.
Остап РЕСТ
Більшість багатства, створеного за останні півстоліття, є прямим результатом чіпу Intel 4004.
15.11.21 | | Минуле
В перервах між творенням дурниць
Юрко ТИМЧУК
Якщо і поламаний годинник двічі на добу показує час правильно, то і від найнекомпетентнішого матолка колись буває користь. Огляд подій тижня в Україні.
15.11.21 | | Україна
В алмазі з Ботсвани виявили неочікуваний мінерал
Відкриття є рідкісною можливістю зазирнути у процеси, які відбуваються у глибокій мантії, і, як наслідок, краще зрозуміти будову нашої планети.
14.11.21 | | Наука
«Ганьба!» і щастя
Юрій Андрухович
Ту осінь, а потім і зиму ми прожили під рутівські касети. І якби відтоді все пішло по-найгіршому, ті касети залишались би з нами як знак чи принаймні єдиний доказ: ні, не наснилося
12.11.21 | | Дискурси
Зміна голосу може змінити ідентичність
Жан Абітбол
Наш голос – це єдиний музичний інструмент, який є одночасно струнним і духовим. На світі є 7 млрд людей і 7 млрд унікальних голосів
12.11.21 | | Наука
Гібридна війна бацьки Лукашенка
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Олександр Лукашенко оголосив Євроунії міґраційну війну. Але чи він був у цій справі головним ініціатором? Бо єдиним вигодонабувачем від цих провокацій є Володимир Путін.
12.11.21 | | У світі
Назви гідрант сином
Ганна Улюра
Енн Тайлер пише ту саму історію, точніше: знову пише ту саму історію. Ви уже добре знаєте всі перипетії і знаєте, де і як шукати підказок до справжніх мотивів героїв, та чомусь продовжуєте читати. Тайлер – негучна авторка, яка підкуповує тим, що їй справді цікаві люди.
12.11.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.