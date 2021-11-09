СБУ затримала колишнього керівника донецької катівні "Ізоляція".

У Києві затримали керівника потаємної донецької катівні "Ізоляція" Дениса Куліковського.

Про це повідомив колишній в'язень "Ізоляції" журналіст Станіслав Асєєв на своїй сторінці у facebook.

"У Києві затримано головного воєнного злочинця "Ізоляції" — Куліковського Дениса (він же "Палич"). Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно", — написав Асєєв.

Згодом Служба безпеки України офіційно підтвердила: контррозвідка СБУ затримала в Києві колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області "Ізоляція".

За інформацією СБУ, цей чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

Зловмисника затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ст.149 (торгівля людьми); ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ст.260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст.438 (порушення законів та звичаїв війни).

Згодом в.о. начальника ГУНП Донецької області Артем Кисько повідомив на брифінґу: правоохоронці встановили понад півтори сотні жертв, які перебували у донецькій незаконній в'язниці “Ізоляція”.

"Протягом останнього року поліцейські Донеччини проводили розслідування подій, які відбувались у місті Донецьк на території колишнього заводу «Ізоляція», тепер там розташована в’язниця так званої ДНР. Вже встановлено 166 осіб, але це не вичерпний список потерпілих, які перебували у цій в’язниці”, — сказав він.

Як поінформував Кисько, правоохоронцям вдалося встановити осіб, які належать до різних так званих "гілок влади ДНР", зокрема прокуратури, слідчих, оперативників, "МГБ ДНР", з категорії конвоїрів, суддів, які мали причетність до катувань, знущань, проведення дій з потерпілими, які знаходились на території цієї в’язниці.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що слідчі понад рік розслідували жахливі злочини "Палича" проти людей. "Правоохоронці провели допити потерпілих, впізнання ними своїх катів та встановили 45 учасників цієї організованої злочинної групи. У вересні цього року щодо 8 воєнних злочинців матеріали передані в суд для заочного засудження”, — сказав Монастирський.

Очільник МВС зазначив, що правоохоронці отримали оперативну інформацію про керівника в’язниці, а саме те, що він прибув на підконтрольну Україні територію.

"Скільки б часу не минуло, ці жахливі злочини не залишаться безкарними", — запевнив Монастирський.

Згідно з інформацією Медійної ініціативи за права людини, затримували Куликовського в Києві співробітники СБУ. Проте запобіжний захід, найімовірніше, обиратимуть в одному з судів Донецької області. Принаймні дозвіл на затримання "Палича" ухвалював Приморський суд Маріуполя.

Наразі у судах розглядаються два провадження стосовно подій в "Ізоляції". Перше, за обвинуваченням Євгена Бражникова, рішенням Верховного суду передали із Донецької області в Оболонський суд Києва. "Заочно" провадження щодо ще восьми бойовиків передали до суду міста Покровськ.