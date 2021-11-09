Литва запроваджує надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

Підставою для цього стала міґраційна криза на білорусько-польському кордоні.

 

   

                        Аґнє Білотайте

 

У зв'язку з міґраційною кризою на кордоні з Білоруссю Литва має намір з опівночі 10 листопада запровадити надзвичайний стан у прикордонній зоні терміном на один місяць. Уряд у Вільнюсі у вівторок, дев’ятого листопада, схвалив відповідну пропозицію МВС та передав її на розгляд Сейму. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

 

Режим надзвичайного стану в Литві діятиме у п'ятикілометровій смузі протягом усього литовсько-білоруського кордону, а також у пунктах реєстрації та утримання біженців та в радіусі 200 метрів навколо них. Напередодні в одному з таких пунктів спалахнули заворушення, правоохоронні органи застосували сльозогінний газ.

 

«Ми бачимо, що відбувається на польсько-білоруському кордоні, і це, природно, означає, що нам потрібно готуватися до таких самих вторгнень і нападів. Усвідомлюючи, що такі загрози можуть виникнути і в нас, ми зробимо все, щоб наші кордони були захищені. Ми справді бачимо, що з виникненням таких ризиків ми змушені реагувати та створювати передумови для посилення охорони нашого кордону, і є чіткі передумови для оголошення надзвичайного стану», – заявила на засіданні кабінету міністерка внутрішніх справ Литви Аґнє Білотайте (Agnė Bilotaitė).

Президент Литви Ґітанас Науседа (Gitanas Nausėda) зазначив, що запровадження надзвичайного стану максимально допомогло б захистити державний кордон. «Зростаюча загроза на кордоні з Білоруссю – це не лише проблема Польщі чи Литви. Це питання всієї Європейської Унії. Наразі дуже важливо точно оцінити ситуацію, домовитися про спільні цілі, злагоджено діяти на національному та міжнародному рівнях», – сказав Науседа. Він розповів, що проводить консультації з питання міґраціної кризи на зовнішніх кордонах ЄУ з президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, іншими партнерами з ЄУ та союзниками з НАТО.

 

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Тадеуш Моравєцький заявив, що безпрецедентна хвиля міґрантів, які намагаються незаконно вдертися на територію його країни, є загрозою безпеці для всієї ЄУ. «Сьогодні на карту поставлена ​​стабільність і безпека всієї Євроунії. Ця гібридна атака режиму Лукашенка націлена на всіх нас. Ми не дозволимо залякати себе і захищатимемо мир у Європі разом з нашими партнерами з НАТО та ЄУ», – написав він у своєму мікроблозі у Twitter дев’ятого листопада.

09.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Led Zeppelin IV
Ілько ЛЕМКО
50 років тому вийшов безіменний альбом невідомо якого гурту і невідомо якої назви, який став одним із найбільш продаваних у світі
08.11.21 | | Минуле
Під лавиною нудних сенсацій
Юрко ТИМЧУК
У цивілізованих галактиках ґвалт здіймають інциденти з котом, що занурився у депресію, а тому заліз на дерево. У наших загумінках резонанс викликають події, від яких самі психологи повилазили б на дерева
08.11.21 | | Україна
Іван Тиктор у Львові
Оксана Левицька
Телефон, друкарські машинки й канцелярські приладдя 1920–1930-х років, оригінали газет і часописів та інсталяція редакції на виставці дають можливість зануритися у добу львівського міжвоєння й розквіту видавничої справи, осмислити здобутки майже столітньої давнини.
08.11.21 | | Штука
Наша імунна система — жайворонок
Важливі захисні клітини зранку найактивніші.
07.11.21 | | Наука
Ікони у цивільному
Віталій Портников
Ми були дещо наївними за тих, хто намагався нас використати, були чеснішими і наївнішими за циніків. Саме тому вони нас і не переграли
07.11.21 | | Дискурси
Повість чудових літ: 1969 рік
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: самоспалення у Празі, масакра в Берклі, фурор Вудстоку і фіаско Альтамонту
06.11.21 | | Минуле
Син шофера, племінник шофера
Василь МАХНО
У шофери тоді, у шістдесяті, йшли масово, мода така була чи що? Шóфер тоді був кум королю, а шоферство уважалося козирною професією.
06.11.21 | | Дискурси
Як павуки плетуть павутину?
За допомогою інфрачервоних камер та штучного інтелекту науковці реконстрували один з найзагадковіших видів поведінки у природному світі.
06.11.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.