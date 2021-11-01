Шестеро студентів у Львові та одна у Франківську отримають премії за найвищі бали ЗНО.

Семеро студентів у Галичині, з числа тих, хто найкраще склав зовнішнє незалежне оцінювання, отримають премії у 100 тисяч гривень кожен. Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій затвердив сьогодні, 1 листопада, перелік кандидатів на отримання премії.

«Цього року 35 студентів набрали понад 792 бали. 30 обрали навчання в українських закладах вищої освіти. Вони отримають такі премії. П’ятеро студентів обрали іноземні виші. Відповідно, вони премій не отримають», – повідомила секретарка комітету депутатка Наталія Піпа.

Зокрема, такі премії отримають Софія Книшоїд, Володимир Кузьма, Святослав Лушней, Матвій Притула, котрі навчаються в Українському католицькому університеті, Христина Близнюк із Національного університету «Львівська політехніка» та Владислав Куцик із Львівського національного університету імені Івана Франка. Отримає премію і франківчанка Світлана Джус, яка стала студенткою Івано-Франківського технічного університету нафти і газу.

Депутатка Наталія Піпа зазначила, що постанову про премії ВРУ ухвалили у січні цього року, а сьогодні на засіданні комітету вирішили, що ініціюватимуть збільшення кількості студентів, які зможуть отримувати такі щорічні премії, – до 50 осіб.

Фото portal.lviv.ua, pedrada.com.ua