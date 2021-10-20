Трамп домагається заборони на розкриття даних про штурм Капітолію.

Експрезидент США подав позов з вимогою визнати незаконними дії спеціального комітету Конґресу.

Адвокати експрезидента США Дональда Трампа попросили суд накласти заборону до завершення ініційованого ними розгляду на розкриття архівних документів у рамках розслідування штурму будівлі американського Конґресу, вчиненого шостого січня цього року. Як повідомило видання Financial Times, відповідне клопотання надійшло у вівторок, 19 жовтня, в електронну базу федерального суду столичного округу Колумбія.

Напередодні, в понеділок, 18 жовтня, Трамп подав позов з вимогою визнати незаконними дії спеціального комітету Палати представників Конґресу США, який проводить розслідування штурму Капітолію. Цей комітет раніше подав запит до Національного архіву США, аби той надав документи, які стосуються дій Трампа і його помічників в зв'язку з подіями шостого січня.

Тепер колишній американський лідер через адвокатів просить суд накласти тимчасову заборону на розкриття зазначених документів до завершення розгляду. Як підкреслено в клопотанні, «якщо суд не втрутиться, керівник архіву може передати комітету конфіденційну, захищену інформацію». Це, як вважають позивачі, може завдати «непоправної шкоди» національним інтересам США.

Адвокати експрезидента також просять суд в прискореному порядку призначити проведення слухань у справі. На них позивачі мають намір репрезентувати нові арґументи на підтримку своєї позиції. Суд поки що не ухвалив жодного рішення щодо цього клопотання.

У поданому в понеділок позові Трампа стверджується, що запит спецкомітету є незаконним і спрямованим на «переслідування [колишнього] президента Трампа і ключових співробітників його адміністрації». У документі підкреслено, що запит законодавців «майже не обмежений за своїм охопленням», вони фактично «намагаються отримати всі документи та інформацію щодо [колишнього] президента, які можуть лише малою мірою мати стосунок до подій 6 січня 2021 року».