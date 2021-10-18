Демонстрація протесту проти біткоїнів пройшла в Сальвадорі.

Це поки що єдина країна, де легалізовано криптовалюту як засіб платежу.

 

 

Тисячі людей вийшли в неділю, 17 жовтня, на вулиці Сан-Сальвадора, висловлюючи протест проти урядування президента Наїба Букеле (Nayib Bukele), в тому числі проти визнання біткоїнів законним платіжним засобом в країні, проти звільнення в травні 2021 року суддів Верховного суду, а також можливості для Букеле претендувати на другий президентський термін поспіль. Про це повідомило видання Expansion.

 

За оцінками місцевих ЗМІ, в марші в столиці Сальвадору взяли участь щонайменше чотири тисячі протестувальників. Недалеко від головної площі міста вони підпалили ляльку, що зображає 40-річного президента.

 

Демонстранти, серед яких були феміністські групи, правозахисні організації, прихильники захисту навколишнього середовища і члени політичних партій, вигукували гасла і несли плакати з написами «Біткоїни – це шахрайство», «Ні диктатурі», «Демократія не обговорюється, вона захищається» і «Досить авторитаризму».

 

«Ми повністю втрачаємо свої права, адже сьогодні вони не поважають законів, тут виконується лише воля Наїба. Якщо він підніме руку, усі депутати це схвалюють, і немає закону та юридичного процесу, який би поважали», – нарікала Роза Ґранадос (Rosa Granados), профспілкова діячка, яка брала участь у марші.

 

Нагадаємо, що сьомого вересня Сальвадор став першою в світі країною, в якій криптовалюта біткоїн отримала статус офіційного платіжного засобу – нарівні з доларом США, який до цього моменту був єдиним законним засобом платежу в країні. Розплачуватися біткоїном можна за всі товари та послуги. Саме президент Наїб Букеле проштовхнув рішення про легалізацію криптовалюти, аби позбутися тиску США і захиститися від критики Вашінґтона щодо корупції у сальвадорській владі.

18.10.2021

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