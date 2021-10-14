Зеленський ушанував пам'ять загиблих за незалежність "у різні часи національної історії".

 

Президент України Володимир Зеленський привітав українське воїнство із Днем захисників і захисниць України.

 

 

Вітання керівника держави опубліковано на офіційній інтернет-сторінці Офісу Президента.

 

"В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг – зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора. Від імені Українського народу дякую усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву", – зазначив Президент.

 

"Наша віра, правда та звитяга як символи свята Покрови завжди допомагали нам вистояти у боротьбі з ворогами й надалі надихають нас на перемогу. Нехай незламний і нескорений козацький дух захисників української землі усіх поколінь назавжди буде для нас невичерпним джерелом натхнення для розбудови сучасної та міцної України", – наголосив він. 

 

Володимир Зеленський зазначив, що "це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем українського козацтва". Керівник держави не уточнював, чи він має на увазі, зокрема, контекст УПА – бо 14 жовтня обходять день створення Української повстанської армії, але зазначив: "Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави".

 

Президентське вітання завершується вигуком "Слава Україні!".

 

Сам Володимир Зеленський відбув із робочою поїздкою до Запорізької області – там він візьме участь в урочистостях з нагоди Дня захисників і захисниць України.

 

Керівник держави також ознайомиться з перебігом реставраційних робіт на території Національного заповідника "Хортиця".

 

14.10.2021

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