«Дударик» святкує 50-ліття: ювілейний концерт у Львівській опері.

До свого 50-го ювілею хорова капела «Дударик» організувала мистецький марафон: святкові події відбуватимуться 15, 16 та 17 жовтня. Кульмінацією стане святковий концерт у Львівській національній опері «Дударик 50», який розпочнеться у неділю, 17 жовтня, о 18:00, повідомили оргнізатори.

«Головний акцент святкування буде, безумовно, 17 жовтня. У сам наш день народження дамо концерт у Львівській Опері. Ексклюзивними гостями буде «Хорея Козацька», лицарі духу, завзяті дослідники, реконструктори і репрезентанти української музики 17-20 столітть, а це пісні світські і козацькі, канти псалми, думи пісні і гімни часів до і пост УНР… У цьому колективі кожен з музикантів є віртуозом гри на розмаїтих старовинних інструментах. Ми почуємо їхнє унікальне сольне звучання, а також творчий симбіоз автентичних барв із чоловічим та хлоп’ячим складом капели.

У другому відділені концерту звучатимуть найвидатніші твори з камерного, симфонічного та ораторійного репертуару капели англійської, німецької, австрійської та країнської композиторської школи. Твори виконуватимуться у супроводі Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» та солістів Львівської та Київської національної опер Людмили Осташ, Тетяни Вахновської, Романа Трохимука та Сергія Магери, - розповів директор та художній керівник «Дударика» Дмитро Кацал.

Звертаємо увагу, що подія відбуватиметься із дотриманням карантинних вимог, заповненим буде лише половина залу, квитки, кількість яких обмежена, за посиланням.

Мистецький марафон до 50-ліття музичної візитівки України – хорової капели «Дударик» – розпочався 4 жовтня, коли на сцені Театру Заньковецької відбувся концерт «Oktoberfest по-львівськи».

У межах марафону, у п’ятницю, 15 жовтня, о 17:00 на сцені Львівської національної філармонії у розважально-музичній програмі «Два по 50? – Будь ласка!» виступатиме вокальна формація «Дударик-FOREVER» у супроводі естрадного оркестру. Гостями свята буде фольклорний ансамбль «Веселка» із м. Білгород-Дністровський. Замовити один зі ста квитків на цю подію можна за посиланням.

У суботу, 16 жовтня, о 11:00 у Храмі Святого Лазаря відбудеться Поминальна Служба Божа у пам’ять за «Дудариками-Навіки», серед яких Микола Кацал – фундатор і засновник колективу, Василь Сліпак – всесвітньовідомий оперний співак, отець Андрій Дуда – Герой України, військовий капелан, волонтер і знаний громадський діяч та співаки капели, які не розділять із нами свята тут на землі. По завершенню буде влаштована фотовиставка світлин «Дударик-Навіки».

Фото Романа Метельського