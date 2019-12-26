Трембітарі встановили рекорд у Франківську (фото).

 


146 трембіт і карпатських рогів одночасно затрембітали 25 грудня в палаці Потоцьких в Івано-Франківську. Після одночасного трембітання в Палаці Потоцьких учасники пройшли шістьма локаціями міста, – повідомив на своїй fb-сторінці мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

 

 

Учасники дійства затрембітали біля будівлі ОДА, у Меморіальному сквері, у «Промприладі. Реновація», пройшли ходою вулицею Незалежності до Вічевого майдану, а звідтіля повз Івано-Франківський національний медичний університет до ратуші і знову на подвір’я палацу. Частина трембітарів звідти рушила до Франківського драмтеатру, – повідомляє видання «Курс».

 

 

У встановленні рекорду взяли участь трембітарі з Івано-Франківська, Закарпаття, Львова, Тернополя, Києва та Донецька.

 

Усі фото зі сторінки facebook.com/ruslan.martsinkiv

 

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