V Lviv Bandur Fest: найцікавіші події.

Сьогодні, 15 вересня, у Львові розпочався унікальний за форматом фестиваль сучасної бандури – V Lviv Bandur Fest, у межах якого звучатиме і старосвітська бандура, і сучасні композиції, повідомили організатори.

З нагоди п'ятиріччя фестивалю у «Сенсотеці» на вул. Уласа Самчука відкрилася фотовиставка про його розвиток та найяскравіші моменти.

Тільки у Львові і тільки у вересні гості фестивалю зможуть почути наживо як старосвітську бандуру, яка звучить просто магічно, так і долучитися до найрізноматнішого і найсучаснішого саунду, в тому числі експериментального. Арт-директорка і засновниця фестивалю Анастасія Войтюк розповіла, що головною місією фестивалю є вивести нових яскравих виконавців музики на бандурі, активувати нові колаборації та музичні експерименти, сприяти створенню ком’юніті бандуристів та розбити стереотипи, що на бандурі грають тільки народні пісні.

«На нашому фестивалі ви почуєте джаз, соул, рок та world music, електронні експерименти та сучасні мелодії», – додала Анастасія Войтюк.

Перший концерт фестивалю відбудеться у «Сенсотеці» сьогодні, 15 вересня, о 19:00. Гурт «Три кроки в ніч» – один із найсамобутніших в Україні презентує свою нову програму «Річка V. Шість медитацій дорогою на Буркут».

Це нестандартний, не схожий ні на що музичний проєкт. У музиці «Річки V» кожен може знайти щось своє: гармонію мелодії та експериментальні аранжування, психоделічну медитацію та інструментальний мінімалізм, класичну поезію та сучасний саунд. «"Три кроки в ніч" – яскравий приклад української індісцени, – розповіли організатори. – "Шість медитацій дорогою на Буркут" були написані впродовж уявної та реальної подорожей слідами Лесі Українки до високогірного гуцульського села. Буркут – місце умиротворення й відновленої рівноваги, а водночас село-привид, "край географії", недосяжний і бажаний, як мрія».

Завтра, 16 вересня, о 19:00 у «Сенсотеці» відбудеться круглий стіл «Виробництво бандур та аксесуарів для бандуристів», присвячений розвитку екосистеми бандури в Україні, спільноти виробників та користувачів.

«Великий Зірковий концерт» у межах фестивалю запланували на п’ятницю, 17 вересня.

KRUTЬ

«Топова подія, яку просто не можна пропустити. Ми зібрали справжніх зірок української бандури: KRUTЬ, B&B Project, Troye Zillia, Романа Гриньківа з його тріо. Кожен артист з цього лайнапу є довершеною особистістю», – зазначено у повідомленні.

Troye Zillia

Концерт відбудеться у Ennio Event Square, розпочнеться о 18:30, деталі за посиланням.

Романа Гриньківа тріо

У суботу, 18 вересня, гостей запрошують на концерт гурту «Барви Львова» до «Сенсотеки» на 18:00. Гурт «Барви Львова» давно завоював публіку міста Лева, а також України взагалі, а ще Польщі, Швейцарії та Німеччини. У репертуарі бенду багато обробок українських народних пісень, авторської музики та автентичних композицій. За 19 років «Барви Львова» випустили 5 компакт-дисків, виступили на безлічі конкурсів та фестивалів, пропагуючи та популяризуючи бандуру, та завоювали любов публіки цікавими аранжуваннями та неординарним звучанням.

Того ж вечора у LV Cafe на вул. Січових Стрільців, 3 відбудеться концерт гурту KoloYolo, який розпочнеться о 20:00. KoloYolo – це квінтет, що складається з подружжя Миколи та Ольги Гончаренків, гітариста та бандуристки, барабанщика Олександра Лебеденка і басиста Вадима Медвідя.

KoloYolo завоювали репутацію музичних бунтарів та новаторів, тому що на кожному концерті знаходили чим здивувати свою публіку. Кожен їх виступ – це унікальна подія, що ніколи не повторюється двічі. Кожен концерт KoloYolo – це джазовий джем та імпровізація. Прихильники KoloYolo стверджують, що музика гурту здатна підняти слухача до атмосфери, далі у космос.

У неділю, 19 вересня, у «Сенсотеці» відбудеться концерт виконавців на старосвітських бандурах та кобзах Back to the Roots, початок о 15:00. Цей концерт необхідно відвідати всім, хто цікавиться своїм корінням. Тут ви почуєте автентичні звуки старовинних українських інструментів – кобзи, ліри та старосвітської бандури, і наживо відчуєте їх нереальної сили енергетику, що заворожує з перших звуків. Концерт Back to the Roots стане поверненням до традицій, допоможе інтуїтивно віднайти власне коріння за допомогою музики.

Увечері о 20:00 у верхній залі «Театру ляльок» відбудеться концерт для справжніх музичних естетів «СИНТЕЗ АЕРО СТРУНИ» від Володимира Войта та спеціальної гості з Великої Британії Соломії Мороз.

Володимир Войт та Соломія Мороз

Соломія Мороз – сучасна композиторка українсько-канадського походження, флейтистка, електронна музикантка і міждисциплінарна виконавиця, цікавиться звуком, доповненим електроакустичним синтезом, його театральними та камерними проявами.

Володимир Войт – український бандурист. Він пропаґує харківський стиль гри й акустику історичних інструментів, демонструючи мову бандури, яка є альтернативною радянському чи new age стилю. Володимир досліджує музику аванґардного періоду бандури, музикує у таких стилях, як мінімалізм, етнобароко ф'южн, етноренесанс та ін.

В проєкті САС Володимир гратиме на діатонічній бандурі харківського типу, настроєній мікротонально. Звучатимуть вільні та структуровані імпровізації на флейті та бандурі з широким використанням розширених технік звуковидобування та електронною музикою.

Додамо, вхід на більшість подій Lviv Bandur Fest безкоштовний, достатньо зареєструватися на сайті lvivbandurfest.in.ua.

