Єврокомісія виділяє Україні €600 мільйонів макрофінансової допомоги.

Європейська комісія виділяє Україні другий транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Твіттері.

“Вітаю рішення Європейської комісії про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в сумі €600 млн. Вдячний ЄС, голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за позитивну оцінку впроваджуваних Україною реформ. Це свідчення солідарності України та ЄС у подоланні викликів і боротьбі з COVID-19”, – зазначив Зеленський.

Як нагадує аґенція Укрінформ, у квітні минулого року Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для зниження навантаження на бюджет у зв’язку із кризою, що була спричинена пандемією COVID-19.

У грудні 2020 року Україна отримала перший транш такої допомоги в обсязі 600 мільйонів євро, що уряд України оцінив як важливий сигнал на підтримку євроінтеграційного курсу.

Отримання Україною другого траншу цієї макрофінансової допомоги обумовлено, зокрема, співробітництвом між Україною і МВФ, а також проведенням ключових реформ у верховенстві права та боротьбі з корупцією, в адміністративному управлінні та в управлінні державними фінансами, у покращенні бізнес-клімату та у секторальних реформах.