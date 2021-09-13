Слово і народ

Нещасна, неправдива людина, що добровільно й легко зрікається рідної мови; щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує слово своєї землі. Нещасні, прокляті батько й мати, що сплоджують перевертнів; щасливий, непереможний народ, що породжує своїх захисників і оборонців.
«Ну, що б, здавалося, слова...— чуємо з малих літ тихе запитання довіри, здобуте з найбільших глибин.— Слова та голос — більш нічого! А серце б’ється-ожива, як їх почує!..— і спрямоване в саму душу зав'язаного світу, як сакраменто: — Знать, од бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!..»
У відповідь — кредо: «Вогонь в одежі слова»,— твердо, як з-під ковальського молота.
І як руків'я наскрізьсічного меча, поєднання довіри й кредо: «Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє!»
Ця інтерпретація, як втілення українського народного духу в слові наших найбільших поетів, мислителів, революціонерів, так і непоборного вияву становления національної самосвідомості — її буття і творення.
В головах слова стоїть свідомість, у головах свідомості стоїть слово. Вони з купелі крові, що пульсує в грудях і заливає мозок.
Слово не значок, не символ — це вогонь, а перефразовуючи вже відоме: сорочка духу народу.
Вона досконало-вишукана й коштовно-прекрасна — невтомно шита з покоління в покоління і турботливо передавана з роду в рід для найвищого, повного довершення, що йому не буде кінця.
Вона вся з гомону полів, лісів і морів отчої землі, мережана сходом і заходом сонця, гаптована сяйвом місяця, зірок і переткана калиною, барвінком і вишневим цвітом — кожна її ниточка вимочена в Дунаї, криницях і струмках людської звитяги. Вона з голосу тура, мисливських сурем, скрипу дерев’яного рала, крику погонича, стогону вола в борозні, рокоту комбайна — вся з колосся, осмаленого війнами і торкнутого «мирною» радіацією. Вона з блиску козацької шаблі і весла невольницького човна, що чалить у бурях на тихі води— вся з шляхетного лицарства, що йому ніщо найстрашніші муки й тортури. Вона, як напнуті паруси волі, зіткані з останнього поклику воїнів і борців повстань, революції, битв за волю, честь і незалежність — вся змочена удовиною сльозою, повита дівочою тугою на ясирних та окупантських торгах і просолена зойками голодного конання.' Вона з полум’я очей, відчайдушної усмішки, рішучого вихору з-під каблука — вся спрямована в стрімкий лет, щоб наша доля нас не цуралась. Вона з першого радісного щебету немовлят і тяжких похоронних плачів — вся з весен і морозу, так часто палена спекою, бита градом і дощем, але завжди повна осіннього достигання. Вона з потаємного шепоту і зітхань закоханих у станціях метро, під незугарною аркою урбаністики, на ажурних мостах, на простих кладках, звичайних перелазах, у парках і дібровах — уся з хмільного чар-зілля, настояного на серці. Вона із земних глибин і небесних висот — уся з могуті інтелекту й криці моралі. Вона з колискової молодої матері над первістком — уся з шелесту дерева життя й пізнання зі старого в новий світ. Вона вся з тучі й грому, як з води і роси,— така українська мова. Ніжна й тендітна, а міцніша броньованої броні, бо єднає дух і тіло, бо їй в основі — непорочність, цнота й чистота.
Та годі її занедбати, занехаяти, як відбувається самогубство, цілковите нищення — тлін і порох, а насильницьке здирання уподібнюється всеспаленню і попелу.
Українському слову з часів його виникнення («А ми просо сіяли, сіяли...») й на всіх історичних шляхах доводилося нелегко.
Здобувши в муках і боротьбі громадянство в писемності, воно стражданням, страдництвом, мужністю і радісною відвагою фольклору, літописів, «Слова о полку Ігоревім» б’є дзвонами в пам’ять і гримить громами в сумління живих і ненароджених, пориваючи до своєї слави й безсмертя.
Чому ж величальні дзвони обертаються в подзвін, а благодатний грім у похоронну тугу?
Як і чому могло статися, що виплекана, виспівана народом, гартована в борні за свою самобутність, вирятувана з утисків, заборон і асиміляційного пекла двох кровожерних імперій — російської й австро-угорської, піднята до визвольних революційних кличів і в результаті цього утверджена, як рівна серед рівних усіх мов загальнолюдської культури й поступу, українська мова раптом стає зайвою й непотрібною? Як і чому це відбувається у найбільш освіченому XX ст., в час суцільної, обов’язкової грамотності, індустріального продукування книг і періодики, розповсюдження радіо й телебачення?
Ці запитання приковують до стовпа ганьби; шкварчиш на інквізиційному кострищі несправедливості, дим усесвітнього сорому виїдає очі. Де дітися? І ти, ти теж винен, що ці «прокляті» питання з’явилися, як сувора реальність. А від дійсності не відхрещуються.
Наче ж нема ніяких заборон, жодних репресивних заходів: навпаки, закони декларують волю. Як же і чому ж?
Слово, мова — не просто будматеріал, а твоє покликання. Вони — і совість, і правда. їх нема про будень і про свято. Вони — одні, єдині. Без них не дихнеш. Ти мусиш, ти повинен давати відповідь, як на суді честі.
За нами — немовкна історія. Вона продовжиться, стане і буде на наших кістках — жива й невмируща. її свідчення невмолимі, як блискавка у найпохмурнішому небі: вона розтинає їх знаками вогню, полум’яно освітлює землю, небо і свідчить: вона — історія.
Спускатися в глибину віків — жити з повного відра здоров’я на горе косі й чумі: криниця історії не замулюється.
Минуле ніколи не заперечує, а завжди підтверджує.
Сила й мудрість сучасників і нащадків— у знанні в усвідомленні до мозку і кісток вікового твердого досвіду предків, як свого станового хребта, а безсилість і нерозумність у забутті цієї науки.
Зрозуміло, затемнене давнє виекранює сонячне сучасне — наближує, а не віддаляє від відповіді про зайвість і непотрібність українського слова.
Наша мовна традиція сягає далеких, докняжих часів, а в період держави Київської Русі наше слово сягнуло державного творення: було відкрите не лише для близьких сусідів, а й для найвіддаленіших земель, збагачувалося іншими мовами й збагачувало їх. Його розвитку не могли зашкодити чвари й усобиці, феодальна роздрібненість і навіть багатовікове монгольсько-татарське іго. Гідно подиву, що його не стяла шабля, що його не затоптали в болото кінські копита, що воно не розвіялося у виході навальних орд, а залишилося сіллю землі й народу.
Горіли хроніки, храми і святі книги, а слово вийшло з вогню, як заповіт;
Гнане, принижене й занапащене, воно ніколи не відчувало себе, як у полоні-безвиході. Йому належало ще немало зробити. Воно начеб чекало великої пори. І вона прийшла: велика пора формування нації — XVI і XVII ст.
Все прийшло у досі нечуваний і небачений рух — повстала освіта, ширилася наука, збагачувалася культура. Народні братства творили, як на тепер, єдиний національний фронт. Слово впізнало еллінську й римську філософію й поетику, систему Коперника: воно стало демократичним і непоборним, як республіка Запорізька Січ, і прекрасне, як козацьке барокко. Цілком природно, що вияв його сили — національної самосвідомості збігається з вибухом визвольних змагань за національну й соціальну справедливість і свободу.
Такий безсторонній очевидець, як знаний історик і мандрівник сірієць Павло Алеппський, що зустрічався з Богданом Хмельницьким, стверджує: освіченість серед «козацького народу» — буденне явище. Він занотував: «Не лише всі козаки, але більшість їх дружин і дочок уміють читати».
Повсюдно потребою стали школи й шпиталі, а не самі церкви. Ними опікувалося громадянство, а не окремі свідомі меценати. Вже не вистачало книг, що просто списувалися: вони не могли задовольнити найширших читацьких мас. Виникають друкарні — видаються не лише духовні твори, а навчальні посібники, наукові трактати, суто літературні й публіцистичні твори. Друкарні існують у Києві, Чернігові, Острозі, Заблудові — в другій половині XVII ст. їх 24 по всій Україні. Зазначимо, що у той же самий час у Московському царстві — дві друкарні.
Свобода слова була невід’ємним правом людини, як право людини на життя. Ця свобода гарантувалася міжнародно, наприклад, у «гадяцьких пактах» читаємо: «Гимназія, коллегія, школы и друкарні, сколько ихъ надобно будетъ, безъ препятствія ставити будуть вольно и свободно науки отправовати и книги пєчатати всякіє...»
Українському слову, охрещеному і вогнем у визвольній війні з польським панством, здавалось, не страшні ніякі тернисті шляхи попереду. Якщо Богдан Хмельницький був батьком нації, то її матір’ю була мова.
Друковані на Україні книги проникали через кордон у володіння Московської держави. Тут на них чекало пильне око патріарха і «освященнага собора», що іменували ці книги із-за «литовскага рубежа», з «черкасской земли». Цар Олексій Михайлович у договорі з поляками вимагав, щоб «все те, в которых местностях книги печатаны и их слагатели, також печатники или друкари, смертью казнены и книги собрав сожжены были и впредь чтобы крепкий заказ был безчестных воровских книг никому с наших королевского величества подданых нигде не печатати под страхом смертной казни». Тож твір такого вченого, як Кирила Транквілліона-Ставровецького, його «Учительное євангеліє», що вже не раз виходив друком на Україні й потрапив у Московську землю, було наказано «собрати и на пожарех сжечь» як за зміст, так і за «слог его еретический». Такі випадки повторювались неодноразово. Патріарші розпорядження й ухвали соборів інкримінують українським авторам «примрачная реченія», а тому вводяться офіційні посібники 3 правилами «о произношеніи россійских букв», і нарешті з'являється імператорський указ Петра І в 1720 р., де узаконюється: «Внов книг никаких, кроме церковных прежних изданій, не печатать»... Так розпочинається мартиролог української мови: вона стає мовою закріпаченого плебсу — її слово живе в пісні й думі, у фольклорі взагалі та ще в потаємних звитках «списателів». Видатні досягнення народного генія — літописи Самовидця, Велична, твори Сковороди будуть чекати десятиліття й десятиліття, аж поки відкриються очам здивованих нащадків і стануть відомі в найдальших кінцях світу. Україна ж на довгі століття перетвориться в країну безпросвітної безграмотності. Роздертий, розшматований народ конатиме в двох тюрмах народів під скіпетром вінценосних імперій — у цих тюрмах конатиме і його мова.
Сам час начеб перестане існувати. І тільки пісня, та й то згодом, саме пісня, що в ній «усе — історія й батьківська могила», з тяжким болем, з великим сумом розповідатиме, що вже років двісті, потім додасть ще одне століття, як козак ходить понад Дніпром і викликає з води волю, а доля йому відповідає, що сама у в’язниці й під караулом.
І тоді, коли ерудовані ідеологи монархій вже й не збиралися справляти панахиду над українським словом, бо гробокопачі добре потрудилися й до них, раптом залунав живий сміх Енея, світ потрясло: «Реве та стогне Дніпр широкий...» і з-під каламутних хвиль випливла, щоб уже ніколи не потонути, чарівна «Русалка Дністровая».
Українське слово не просто заявило про своє воскресіння: воно довело на повен голос, що не підвладне ні русифікації, ні полонізації, ні онімечуванню, ні мадяризації, що воно — велике слово великого народу, що воно — неасиміляційне. Не тоне у воді й не горить у вогні. Його життя — це не нудотне нидіння в послуговуванні для домашнього вжитку, а поклик до вічної боротьби — творчості й діяння.
На його гордо піднесену голову посипалися процеси, циркуляри, укази.
1847 рік. Судовий процес над Кирило-Мефодіївським братством, а офіційно: процес «украино-славянистов».
Засуджено й репресовано Тараса Шевченка, Панька Куліша, Миколу Костомарова та багатьох інших. Найреволюційнішому з них Тарасові Шевченку суворо заборонялося «писать и рисовать». Цей процес піддавав колективному осуду, колективним репресіям українську мову як таку.
А результат? «Кобзар» — книга буття народу і безсмертності нації, «Чорна рада» — перший історичний роман нової української літератури й багатотомні історичні праці, без яких не обходилися, не обходяться й не обійдуться майбутні фахівці історичної науки..
1863 р. від 18 липня циркуляр Валуєва. «Давно уже идут споры в нашей печати о возможности существования самостоятельной малороссийской литературы..;»— пише міністр внутрішніх справ і, покладаючись на якесь міфічне «большинство малороссиян», категорично стверджує: «Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может...» Свою жандармську категоричність він обгрунтовує так: «Наречие их (малороссов), употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши (час вибуху польського повстання); что общерусский язык так же понятен для малороссов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее...» А завершується циркуляр, як і варто сподіватися: «Пропуском же книг на малороссийском языке, как духовного содержания, так учебных и вообще назначаемых для первоначального чтения, приостановиться». На основі цього циркуляру вироблялися інструкції цензурного комітету, який вводив його постулати в практику.
Відбулося знесення панщини і відбулося повне закріпачення українського слова.
Це закріпачення, власне, його цілковите знищення посилювалося з року в рік інструкціями «особаго совещания» найвищих сановників імперії.
1876 р. Емський указ.
«Государь Император в 18—30-й день минувшаго мая Высочайше повелеть соизволил:
1) не допускать ввоза в пределы Империи без особаго на то разрешения Главного Управления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых за границей на малорусском наречии;
2) печатание и издание в Империи оригинальных произведений и переводов на том же наречии воспретить, за исключеним лишь:
а) исторических документов и памятников,
б) произведений изящной словесности, но с тем, чтобы при печатании исторических памятников безусловно удерживалось правописание подлинников; в произведениях же изящной словесности не было допускаемо никаких отступлений от общепринятого русского правописания и чтобы разрешение на печатание произведений изящной словесности давалось не иначе как по рассмотрению рукописей в Главном Управлении по делам печати;
3) воспретить также различныя сценическия представления и чтения на малорусском наречии, а равно и печатание на таковом же текстов к музыкальным нотам».
Це був смертельний вирок українській мові: на шибеницю з петлею на шиї було поставлено навіть фольклор— пісенну творчість народу. Скасовувалися і виганялися з ужитку слова: Україна, козак, Запорізька Січ.
ХІХ ст., означене в поступі людства, як століття революцій, гуманізму, весни людства і народів, виявилося лютою зимою: українська мова замерзала, як у льодовику.
Діялося це тоді, коли на сторожі народу — німих рабів уже стояло слово Тараса Шевченка.
Результат? Ніщо інше, як саме це слово «підперло плечима» народ. Він не похилився — народ, зведений до тягла, відігнаний від шляхів прогресу, сірома, бидло, за визначенням володарів, загнане зі своїм «наречием» під селянську стріху, як у резервації.
Сила ж тієї сіроми, того бидла — його душа явила свою незборимість перед царем і цісарем зі всією їхньою державницькою сатрапією і всією збройною силою.
Село було й залишається колискою народу й мови.
І закайданена, плюндрована душа народу обізватися з-під карпатських гір: «Вічний революцьонер — дух, що тіло рве до бою!» — Україна заговорила вселюдським кличем.
Запізнілий оптимізм анітрохи не ліпший, ніж передчасний песимізм. Вони в імперії — два чоботи пара, але австро-угорське копило було трухлявіше.
Сам природний розвиток цивілізації й культури — боротьба за права народу, за права нації, самосвідомість і певність такої боротьби були згвалтовані й штучно припинені жорстоким мордом на довгі часи.
Від народу приховувалися, як замуровані в склеп, найвищі вияви його духу, національної свідомості — не лише твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, як здобуток і надбання загальнолюдської культури, а романи й повісті Анатолія Свидницького, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, що роблять честь літературі європеїзму. Стара біда стала традицією.
Хто і як тільки не втікав у чужі мови й культури: їх приймали шанобливо й прихильно, поблажливо й ласкаво поплескуючи по плечу,—«хохлів» і «галіціяк».
Всесвітня і в основі своїй землеробська культура, що з незапам’ятних часів прийшла на зміну кочівництву і за багатостолітню свою історію витворила, здавалось, непохитні норми буття й моралі, повсюдно освятивши ЇХ як поганством, так і новітніми релігіями, повільно хилилася до заходу: здійснювалося пророцтво, що новонароджене дитя Фултона й Уатта пожере царів, а престолами тільки закусить. Наставало XX ст. — вагітне соціальними потрясіннями, світовими війнами і перетворенням світу, то характеризуватиметься перш за все розваленням імперій, колоній і створенням нових національних держав.
Українське слово, що як у льодовику, кволо, але все ж стає на ноги: воно проривається в науку, перш за все історичну, здобуває її, не кажучи про те, що з тріумфом опановує сцену.
З вибухом першої російської революції з’являється демократична українська преса, книгодрукування. Революційне запитання: «Хто ви?..» — стукає у вікна під лівобережну й правобережну стріху.
Перша світова війна: на українське слово чіпляється цензурний намордник. Українці — солдати російської армії стріляють в українців — солдатів австро-угорської й одержують за це однакові березові хрести.
На запитання: «Хто ви?» здеморалізовані люди відповідають: «Ми — тутейші».
Вдаряє друга, третя революційні хвилі — розпалюється громадянщина, інтервенції. Українське слово вмивається кров’ю на фронтах, що перетинають серця і землю. Хто як хоче, так його обзиває, навіть контрреволюційним, збройно заперечуючи йому право на життя, й глумливо плює в обличчя.
І в цей же час це скривавлене слово заявляє: «Чуєш, сурми заграли!» і «Вдарив революціонер— захитався світ!» Воно входять у стіни першої Академії наук, з’являється в академічних університетських аудиторіях... Жовтнева революція проголошує його рівноправним, вільним і декретує йому всебічний розвиток.
Мучив голод, єдину душу перетинав Збруч, доконувала розруха, але сповз льодовик, і перед українською мовою відкрилося заповітне —сім’я вільна, нова.
Всією своєю могутньою силою, що її нę могло переїсти ніяке самодержавство («...духом, що тіло рве до бою»), і в усякій своїй непорочній красі, що її не могли затьмарити ніякі супостати («Ой, ти, дівчино зарученая...»), українська мова твердо і владно підіймається на розвалинах старого. Її хода революційна і прекрасна. Всі сфери творення й діяння — відкриті. Розпочинається українізація. Українізуються освіта й культура, економіка й техніка, господарство й адміністрація — українське слово ставало державним.
Українізацію здійснювало покоління, що здійснювало й соціалістичну революцію.
Це було відродження. Воно тривало недовго, завершилося самогубством Миколи Хвильового, Миколи Скрипника і масовим винищенням
Почалася сталінщина: революція, диктатура пролетаріату оберталася диктатурою культу особи. Морозів без зазимків не буває. Культ виростав не на піску: він мав глибоке історичне коріння абсолютистської деспотії, прикривався реконструкцією відсталої, забитої країни, галасливо обгрунтовувався теорією посилення й загострення класової боротьби з кожним новим кроком перемоги соціалізму. Все стало масове — індустріалізація, колективізація, культурна революція і як цілком законне, як історично неминуче, навіть як природне — масовий голод, масові процеси, масові розстріли і масові заслання «ворогів» народу.
Судили колгоспника й робітника, наркома й вахтера, академіка й асенізатора. Будь-хто піддавався остракізмові. Потенціально кожен у першу-ліпшу мить міг стати ворогом народу. Над усіма навис смертельний страх — реальна кара за вигадані й інкриміновані гріхи. Чаклунство і відьомство культу перевершило фанатизм середньовічного мракобісся.
Привиди страху, як найсильніші, найотруйливіші й найруйнівніші хімікати фабрики безперервної класової боротьби, угноїли організм людини й організм суспільства.
Інтелектуальність і мораль, етику й естетику було зведено до тваринного й нижче тваринного: син клепав на батька і за те оголошувався революціонером; жінка зрікалася чоловіка, чоловік жінки, діти їх, брат сестри... Душа, добро, честь, совість, милосердя — усе, на що спромоглася людина у віковічній довготерпеливості, виборюючи людяність, вироджувалося у пекельну жорстокість, замаєну оманливими привабливими гаслами всесвітньої ущасливленості.
Все, що не впрягалося в хомут вірності культу, знищувалося. Особистість нічого не важила: незамінимих Гомера, Гете, Гоголя не було. Колектив знеособився, і не окремих людей—трудящі маси перетворено в худобину, що з усіх ніг бігла до корита, чатуючи своє місце у прив’язі,— поставлені на строк пастухи завжди могли відігнати.
Культ звільняв людину від моралі — від відданості своєму родові й народові.
Ніщо інше, як саме повсюдний, смертельний страх, що проник у кров, у кістки, в інстинкт зберегтися, вижити, поєднаний з демагогією його авторів, як справедливістю й істиною в останній інстанції, вилився в ентузіазм мас.
Все робилося швидкими темпами: вимирали мільйони, і засвічувався Дніпрогес, без суду й слідства здійснювалися вироки, і зводилися велетні... Міста, заводи, магістралі, сини й дочки називалися іменем культу. Соціальні біди, неправда, переслідування виганяються за кордон, а тут «від молдованина до фінна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує...»
Українське слово вимирало з голоду і будувало, воно плакало за засудженими і сміялося з радості творення. Ніхто не добачав, як воно вимирало, і не дочував, як воно плакало: трупи ховалися без домовин, а сльози лилися в темних кутках.
Зате всі бачать і чують, як воно аж заходиться від сміху й радості,— це стає повсякденною турботою преси, радіо, публіцистики й художньої літератури.
Соціальна й національна нерівність і, як їх найпоширеніший вияв, неписьменність—ліквідовані. Українській мові, чи тільки їй одній, дозволяється, ставиться в обов’язок, де б вона тільки не звучала: на полі, на заводі, в школі, театрі, кіно — радіти, пишатися й звеличувати. З неї потихеньку, але пильно вилучаються слова, звороти, скасовується літера, з науковою ерудицією обгрунтовується спорідненість і наближення — прогресивна уніфікація, що неухильно дотримується від букваря й до академвидання.
«Вдарив революцьонер— захитався світ!» виливається в «Ой, Сталіне рідний, тобою радієм: візьми ж моє серце у серце своє!» Виливається щиро й голосно, начеб в унісон пісенній національній традиції, де закоханий просить кохану взяти його серце, а віддати йому своє; поет прямує далі — йому анічогісінько не треба навзаєм, він колінно, через «Ой» благає взяти його серце просто так, з великої вдячності й відданості, а самому блюзнірськи жити без серця.
Друковане слово — основа освіти, науки, культури, книга, що її спалювалося, конфіскувалося, заборонялося і за що боролося століттями, перетворюється в засіб ширення неправди й ницої вірнопідданості.
На догоду сталінщині препаруються історія й біологія, фізика й мовознавство — усна й друкована пропаганда поставлена на звеличення вождя й учителя, його доктрин для обдурення й оглупіння народу й народів.
Добровільна, запопадлива, полохлива самоцензура боязко кладе на редакційний стіл таке вилущене й заслинене слово, що офіційній цензурі й робити вже нічого, але вона все одно його довилущує. Слово як під пресом, а кричить, що вільне!
Весь смисл у навпаки: кричати, про що не болить, про що болить, мовчати.
Паралізувався проблиск думки й волі: слово втрачало первинність своїх значень і, як у гамарнях, кувалося «великих слов велику силу» — бляшані деренчливі квіти зла: фальш, облуда, зневіра.
І все ж загальносвітовий процес розпаду колоніалізму не міг поминути України: віками шматовані її землі й мова возз’єднувались.
В цю пору сталінщина на короткий час увійшла у змову з гітлерівським фашизмом: вороги раптом солідаризувалися. Вони вимуштровувалися у тотожних казармах тоталітаризму, у них була однакова мета— заволодіти світом, правда, під різними, цілком протилежними гаслами: марксистсько-інтернаціоналістичним «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» й соціал-націоналістичним «Дойчланд, Дойчланд юбер аллее!» Народи, а український особливо, дорого заплатили за цю змову.
Перша половина XX ст. поставила перед українським словом такі випробування й такі муки, що їх не знало ніяке інше слово. Покликане до життя українізацією й відразу ж нищене, воно, крім того, мусило зазнати і польської дефензиви, і мадярської безпеки, і румунської сигуранци, і концтаборів, і концернів смерті різних влад і систем — так відбувалося становлення національні свідомості: українська мова героїчно билась на фронтах, у підпіллі й партизанських загонах за своє існування. Вся планета землею, водою і повітрям повстала проти фашизму — проти нього стало й українське слово. Народ опинився між молотом і ковадлом. Люди, рятуючись, хилилися й хиталися в різні боки, а слово не хилилося, не хиталося, а стояло прямо й чесно.
Людинолюбство здолало людиноненависництво. Це була перемога добра над злом. Але вона й трохи не підточила сталінщини, навпаки, сталінщина скористалася героїзмом, жертовністю й самовідданістю народів різних континентів і рас, різного світогляду й національностей. Вона піднеслася, вивищилась і переросла у світову систему — настав апогей її міці й сили. Відразу ж, у той же час під грім переможних салютів траєкторія цього апогею схилилася донизу. А що воно саме так, підтверджувала й підтвердить історія.
Українське слово, витвережене війною: «Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була!»— знову відступає назад, щоб славити «генералісимуса миру й життя».
Любити Україну і її мову — смертельний гріх. Нові тотальні репресії — звинувачення цілих народів у пособництві з гітлерівським фашизмом, що вони опинилися під фашистською окупацією, а українців західних земель — у кривавій бандерівщині, і їх масове виселення, поголовне насильницьке переселення з українських корінних земель лемків і звинувачення найталановитіших радянських письменників ні в чому іншому, як у проклятому українському буржуазному націоналізмі, заганяє українську мову в прокрустове ложе вже випробуваного довоєння. Воно співає осанну, а ясить реквієм. Безсиле й анемічне, ледве продовжує животіти в сільському побуті й витісняється в місті. З’являється російсько-український словник, що фіксує калькування. Сам вождь і учитель вдається в мовознавчі теоретизування й мало не визначає, якій мові й скільки літ ще жити. Це було останнє вчення сталінщини — сталінщина силкувалася взяти бодай теоретичний реванш за схиляння свого апогею: вона так і не змогла в жодній із країн народної демократії уніфікувати, зросійщити чи нав’язати бодай двомовність у науці, техніці, економіці, армії — головному й визначальному підгрунті духовного.
Сила української мови була в селі — у селі її безсилля. Це сила тоді, коли міста бовваніли, як острівні cepeд моря сіл. Чехи, наприклад, тим і врятувалися від онімечування, що море народної чеської мови затопило онімечувані міста.
Українське слово спіткало інше. Індустрія поклала кінець землеробській культурі, а створення атомної бомби і ядерної енергії покликало до життя нову культуру, яку диктувало й диктує місто.
Колгоспне безпаспортне село з порожнім трудоднем являло таке дантівське пекло, що батьки нічого іншого не хотіли своїм дітям, як за всяку ціну випхнути їх із нього. Міста росли, ростуть і будуть рости, вимагаючи живої людської сили. Усе, що в селі освіченіше, мобільніше й рухливіше, кидається в місто здобувати місце під сонцем. А міста здавен у своїй переважній більшості зрусифіковані. До того ж в українські міста хлинула така ж безпаспортна й знедолена російська людність, її стало повно і в Середній Азії, і на Кавказі — скрізь, де прилаштуватися легше, ніж дома. Ця російська людність, ще вчора упосліджена, нині стає владною ногою і за законом братерства й рівності вимагає своїх шкіл, преси, видавництв, театрів, радіо й телебачення. Колись, і то, безперечно, ще відкриється як санкціювалося й планово організовувалося не лише зміцнення кадрами, а й переселення народів, і кому це було вигідно? Чому багатомільйонні українці в Казахстані й не лише там, що не мають ні своїх шкіл, ні преси, ні видавництв, ні театрів, ні радіо, ні телебачення, виступають у ролі музикантів на чужому весіллі знаряддям русифікації?
Смерть Сталіна не стала смертю сталінщини. XX протикультівський з’їзд партії відкрив очі на протизаконні, безпідставні репресії. Він реабілітував мільйони людей, діячів науки й культури, їхні твори, але не реабілітував одвічний потяг народів до збереження своїх мов, рідного слова, як своєї незнищенності. Навпаки, спадкоємці Сталіна всіляко силкувалися затерти ухвали з’їзду і на всі заставки розпиналися про прогресивність асиміляції.
У такій ситуації було перевидано словник української мови Б. Грінченка, і всім стало ясно — багатство української мови звернене не в сучасне, не в майбутнє, а в забуте минуле.
Нa руку русифікації діють два об’єктивні фактори: перший — економічний, що характеризується єдиним народно-господарським комплексом, і другий — психологічний. Першому, що вимагає колосальної, гігантської напруги для забезпечення сили радянської наддержави на противагу наддержаві США, що поділили світ на Схід і Захід, які стали лоб до лоба на останній межі вселенської атомної катастрофи, байдуже не лише до української мови, а до всіх мов союзних республік і малих народів. Другий — ренегатський, обумовлений і підпертий першим. Він поріддя сталінщини.
Сталінщина понад усе дбає про демонтаж свідомості й сумління. Серце виймається з людських грудей і замість нього вмонтовується полум’яний мотор, що під тиском жорстокості працює на замінниках, аж до їх протилежностей — розум у безум, свобода в рабство, любов у байдужість, і спрацьовує: розчленоване сумління виробляє облудливу фальш. Здійснюється радіація совісті. Бажане видається за дійсне, ілюзія за правду. Декларується безкласовість, народна однорідність. Людині втовкмачується, що вона «проходит как хозяин необъятной...», а людина не відчуває себе господарем ні на вулиці, ні на підприємстві, ні в хаті. Кастова номенклатурність надає людині освіту, роботу, житло і за одне невинне слово одним розчерком пера може це відібрати. Діють сила, волюнтаризм. Життя кожного й усіх згори й донизу зводиться до шматка насущника: всі тремтять за завтрашній день, а найпривілейованіші тремтять найбільше. У шаленій гонитві за мниме благополуччя нічого святого нема: ні традицій, ні розуміння добра й зла, ні добропорядності. Що вчора здавалося істиною, те нині проклинається. Відкинувши всі заборони й табу, людина живе нижньою своєю половиною: її дії диктують не серце й розум, а кендюх. Щоденно, щомиті коле очі люта кастова номенклатурна градація, що забезпечує їй подібним привілейовану розкіш і безкарність. Чесно досягти цього неможливо. Людині все байдуже — засліплена і знервована, вона пнеться з усіх ніг, щоб доступитися до прилавка забезпеченості. Найперше це можна досягти за принципом «мой адрес не дом и не улица», тобто відреченням од рідної мови.
Обидва фактори, що їх можна назвати зовнішнім і внутрішнім, без особливих заборон і обмежень, проголошуючи нечуваний розквіт, створили таку реальність, яка начеб добровільно унеможливила українську мову в науці техніці, економіці — скрізь і всюди панівні галузі нав’язують панівну мову. Українська, по-обивательськи, стала непрестижна. У школі її віддано на волю батьків і учнів: іноземна — обов’язкова, а своя, як хто хоче. А хто ж захоче, якщо наука, техніка, економіка й підступи до них — середня спеціальна й вища освіта, як єдине придане дітям, патент на насущник, зросійщені? Українська мова залишається мовою селюків, двірників-плебеїв та ще диваків-письменників, що їх ніхто не читає. Її не чути ні на вулиці, ні в установі, ні в кіно...
Сталінщина, як могла, утверджувала геноцид духовності. Цей геноцид, як найбільший свій злочин перед людиною, вона всіляко просовувала в усі доступні їй мето. Як тільки Угорщина, Чехословаччина, Польща не хотіли миритися із сталінщиною, а їх придушувано, українській мові після кожного такого придушення доводилося ще важче. Її страхали жупелом укрбуржнацу. Вона упосліджувалась, її значення зводилось до нуля.
Геноцид духовності, як рак своїми метастазами, пронизав перш за все усну й писемну пропаганду, художню творчість — освіта й культура стали бездуховними.
Геноцид входив глибше, проникав в економіку, народне господарство, в людську душу і охопив людину на всіх напрямках її діяльності.
Соціальна несправедливість різко окреслила два полюси— багатство і бідність. Одні живуть наперед, як при комунізмі, а другим комунізм обіцяють через 15, 20 років, поки ж вони мусять задовольнятися розвинутим, реальним та з іншими прекрасними епітетами соціалізмом. Багатих і бідних полонило споживацтво. Свідомість і самосвідомість, що живляться сумлінням, як у летаргійному сні, бо самого сумління не стало. Свободу сумління розчавлено.
Людина перестала думати. За неї мислять інші. В бездуховності байдужі Чорнобиль, екологічні катастрофи, а рідна мова й поготів.
Рабство і бездуховність знищили залізний Рим — байдужа праця й геноцид духовності довели до того, що радянське суспільство споживає більше, ніж виробляє. Воно самоз’їдається. Споживають більше, звичайно, не ті, хто виробляє, не робітники, не колгоспники, а ті, хто розподіляє,—адміністративно-бюрократичний і військовий комплекси.
Міць наддержави захиталася. Обидва комплекси вивищилися над народами багатонаціональної держави. Озброєність до зубів, ядерна війна стали безглуздими: вони — смерть людства.
Задзвонив дзвін сполоху.
Вихід один — свобода: воля людині й народам.
Проголошено нове мислення й перебудову. Щоб їх здійснити, треба позбутися сталінщини й розбудити духовність.
Слово — проводир народу.
Це було істиною тисячоліття, тепер і завжди. І ніхто нею так не користався і так не зловживав, як прадавні завойовники. Грабіжницьке: «Хліба й води!» — неприкрите гасло підкорення й підбиття, освячене узурпаторськими законами найвигаданіших податків — рекрутське, подушне, подимне, за вікно, за вола, за дорогу, за вишню ще, не означає цілковитого пригноблення й пригнічення. Допоки в народу залишається його мова — його серце, «воно знову оживає і сміється знову»: народ внутрішньо не підкорений, вільний і здатний на боротьбу. Перемога над ним ще не перемога: нелюдські утиски зроджують протест, бунт і перманентні повстання.
Завойовникам завжди мало хліба і м’яса, молока й меду, вовни й шкіри, яєць і пір’я, трави й дерев, вугілля і руди — минущого й набутнього: вони посягають на вічне — на дух народу, на його слово.
Здійснюється це як грубою силою, так і витонченим, підступним яничарством.
Результат? Він один і той же: приручення, уяничарення народу й народів, привласнення їх розуму й рук.
Скинути з плечей і віддати останню сорочку—ще залишитися живим, а скинути сорочку духу — віддати свою душу, самознищитись.
Зазіхання на чуже слово, на чужу мову йде в парі з ошуканством, шкурництвом і чорною неправдою, а тому неминуче ошуканство, шкурництво і чорна неправда вражають слово і мову експансії.
Україна проголошена суверенною республікою, на ділі ж усе робилося, щоб це стало фікцією, щоб фікцією став і сам народ. Сталінщині це виявилося не під силу.
Чи може бути суверенна держава без державної мови?
[Прапор, 1988, №10, с.147-163]
Борис Харчук (13.09.1931 — 16.01.1988)
13.09.2021