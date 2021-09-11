Капела «Дударик» відзначить 50-річчя мистецьким марафоном.

У Львові 4 жовтня на сцені театру ім. Марії Заньковецької відбудеться спільний концерт чоловічого складу капели «Дударик» із рок-легендою Тарасом Чубаєм під назвою «Oktoberfest по-львівськи». Цією подією капела відкриває мистецький марафон з нагоди її 50-річчя.

«На концерті 4 жовтня звучатимуть найяскравіші твори з репертуару артистів та обов’язково шедеври на кшталт «Повіяв вітер степовий», «Лента за лентою» у нових мистецьких прочитаннях. Також у концерті візьме участь вокальна формація «Дударик FOREVER». Супроводжуватиме подію «Дударик-рок-бенд». А позначка 21+ свідчить про неакадемічність репетуару концерту і нприсутність батярського, міського та жартівливого музичного матеріалу, який живе у «закулісній» творчості виконавців», – повідомили організатори. Деталі про концерт за посиланням.

15 жовтня о 17:00 на сцені Львівської національної філармонії у розважально-музичній програмі «Два по 50? – Будь ласка!» виступатиме вокальна формація «Дударик-FOREVER» у супроводі естрадного оркестру. Гостями свята буде фольклорний ансамбль «Веселка» з м. Білгород-Дністровського. Солісти – Юрій Йосифович, Олег Лихач та Юрій Шевчук.

«Господарям свята вже 50, а гостям 50 виповниться незабаром, тому і назва, і репертуар відповідні. Тут звучатимуть твори, які припали до душі хористам у часі мандрів і турне, веселі, любовні, жартівливі, і твори зі шляхетним підтекстом. Це буде гамірна подорож музичними стежками капели. Щодо «Веселки» – це унікальний колектив дуже подібний до «Дударика», який діє і розвивається із тією ж ідеєю, соціально політичною доктриною лише у «зрусифікованих містах», в тилу ворога. Маємо за честь мати такого Друга! Художнє керівництво здійснює подружжя Михайла Івановича та Валентини Опанасівни Никируй. А ще – це молоді і красиві дівчата, а в нас молоді і красиві хлопці, навіть є вже одне спільне подружжя», – зазначено у повідомленні.

Наступного дня, 16 жовтня об 11:00 у Храмі Святого Лазаря відбудеться Поминальна Служба Божа. Служба відправлятиметься в пам’ять за «Дудариками-Навіки», серед яких Микола Кацал – фундатор і засновник колективу, Василь Сліпак – всесвітньовідомий оперний співак, отець Андрій Дуда – Герой України, військовий капелан, волонтер і знаний громадський діяч та співаки капели, які не розділять із нами свята тут на землі. По завершенню буде влаштована фотовиставка світлин «Дударик-Навіки».

17 жовтня о 18:00 у Львівській національній опері капела представить святкову програму «Дударик 50». Ексклюзивними гостями буде «Хорея Козацька», лицарі духу, завзяті дослідники, реконструктори і репрезентанти української музики 17-20 столітть, а це пісні світські і козацькі, канти псалми, думи пісні і гимни часів до і пост УНР… В цьому колективі кожен з музикантів є віртуозом гри на розмаїтих старовинних інструментах. Ми почуємо їхнє унікальне сольне звучання, а також творчий симбіоз автентичних барв із чоловічим та хлоп’ячим складом капели.

У другому відділені концерту звучатимуть найвидатніші твори з камерного, симфонічного та ораторійного репертуару капели англійської, німецької, австрійської та країнської композиторської школи. Твори виконуватимуться у супроводі Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» та солістів Львівської та Київської національної опер Людмили Осташ, Тетяни Вахновської, Романа Трохимука та Сергія Магери.

Заключний концерт марафону відбудеться у Києві 24 жовтня о 17:00 у колонному залі ім. М. В. Лисенка Київської національної філармонії. У святковій програмі «Дударик 50» виступлять хорова капела «Дударик, Національний академічний симфонічний оркестр України, солісти Львівської та Київської національних опер Людмила Осташ, Тетяна Вахновська, Роман Трохимук, Сергій Магера. В концерті візьме участь «Хорея Козацька». Буде відтворено репертуар львівського концерту від 17 жовтня, але вже для київської публіки.

«Кожен виступ «Дударика» – це свято високого духу, внесок до мистецької скарбниці України і людства. Капела не тільки еталонно інтерпретує загальновизнані класичні шедеври, але й формує унікальний український варіант їхнього прочитання – сповнений красою тембрів, вражає багатством динамічної палітри. Капела співає з провідними оркестрами під керівництвом світових диригентів в кращих концертних залах світу», – запрошують організатори. Квитки на концерт «Дударика» з Тарасом Чубаєм 4 жовтня уже у продажі, а продаж квитків на решту подій буде відкрито згодом.

Фото facebook.com/dudaryk.admin, facebook.com/TarasChubai