У Львові відбудеться музичний фестиваль пам’яті Томаса де Гартмана.

 

У Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика 10 - 17 вересня відбудеться фестиваль, під час якого вперше в Україні прозвучить музика Томаса де Гартмана, композитора, який свого часу народився на українських теренах. Про це повідомили у Львівській національній філармонії.

 

 

Фестиваль отримав назву «Томас де Гартман в Україні – забутий майстер», він був ініційований міжнародним проєктом «Thomas de Hartmann Project», який має на меті відновити увагу до забутої творчості композитора, а також повернути йому належне місце в класичному репертуарі.

 

Проєкт «Thomas de Hartmann Project» був започаткований у 2006-му році піаністом Еланом Сікроффом та гітаристом Робертом Фріппом. Серед втілених ініціатив є запис сольного фортепіано, вокальної та камерної музики де Гартмана. Він був реалізований в 2016 році разом із нідерландським музичним лейблом Basta Music, а його результатом став випуск семи компакт-дисків. У квітні цього року британський лейбл Nimbus Alliance перевидав ці записи у трьох випусках — подвійному диску камерної музики, подвійному диску фортепіанної музики та диску пісень. Усі вони отримали чудові відгуки.

 

У Львові проєкт присвячений митцю відбудеться за участі американсько-українського дириґента Теодора Кухара, спільно із Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії імені М. Скорика.

 

Фестиваль складатиметься з трьох оркестрових концертів, що відбудуться у Львівській національній філармонії 10, 14 та 17 вересня 2021 року. Кожна подія буде мати свій власний репертуар і буде супроводжуватися записом, результатом чого стануть три нові компакт-диски з музикою митця, яка раніше ніде не записувалась та не виконувалась. Саме тому, важливість цього проєкту для філармонії, Львова, України та музичного світу складно переоцінити.

 

 

У першій концертній події прозвучить Андалузький концерт для флейти Томаса де Гартмана (1935), який зіграє відомий соліст Бюлент Евджіль.

 

У другому концерті звучатиме перша Симфонія-поема композитора (1935). Також одна з львівських концертних програм включатиме Концерт для контрабаса у виконанні відомого британського соліста Леона Боша.

 

У третьому концерті публіка матиме змогу почути гру піаніста, артистичного директора проєкту та одного із його засновників — Елана Сікроффа. Він виконає фортепіанний концерт де Гартмана під батутою Тяня Хуей Нґа — професора Коледжу Маунт Холіок (Mt Holyoke College) та дириґента Pioneer Valley Symphony (США).

 

Для довідки.

 

Томас де Гартман (1885−1956) — композитор, який народився в Україні (на Сумщині), музика якого впала в безвість після його смерті. Здобув ґрунтовну музичну освіту у відомих митців: Антона Аренського, Сергія Танєєва, Анни Єсіпової-Лещетізької. Відомі музичні видання публікували твори композитора вже з 14-річного віку, а його перші композиторські спроби користувалися значним успіхом.

 

Співпрацював з кращими музикантами свого часу: був учасником відомого мистецького об’єднання «Синій вершник», товаришував із Василем Кандінським, Полем Тортельє, Еженом Біго, Пабло Казальсом, Сергієм Кусевицьким, Леопольдом Стоковським та ін.

 

У той час як Томас де Гартман провів більшу частину свого життя далеко від своєї української батьківщини, у його працях висловлюється любов до звичаїв, народної музики та села його юності. Любов до батьківщини знайшла свій вияв у творчості митця, зокрема — Оркестровій сюїті тв. 62 під назвою «Свято в Україні» та «Колядках» тв. 60. Українські мотиви можна відшукати і в інших творах де Гартмана: Концерті для віолончелі тв. 57, Скрипковому концерті тв. 66 та Тріо для флейти для скрипки та фортепіано.

 

Творчість композитора охоплює чимало музичних жанрів: симфонічні твори, камерні, вокальні, а також музика до кінофільмів. У своїх творах спирався на елементи романтизму, імпресіонізму, бітональності та модернізму, джазу, музики Сходу. Результатом стало створення унікального звукового світу, парадоксально звичного, але водночас нового та яскравого.

 

Фото philharmonia.lviv.ua

07.09.2021

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