У Митрополичих садах прозвучать світові хіти у виконанні симфонічного оркестру.

У Митрополичих садах у суботу, 4 вересня, відбудеться неповторний концерт просто неба: у виконанні симфонічного оркестру прозвучить програма «Світові хіти», повідомили організатори.

Спеціальна програма «Світові хіти» – це унікально підібрані хіти 20 та 21 століть всесвітньовідомих співаків та гуртів у виконанні оркестру під батутою народного артиста України Богдана Мочурада. Спеціальний гість – Ксенія Царенко. Ведучий – Олег Пригода.

Цього вечора у симфонічному виконанні прозвучать кращі композиції з репертуару Michael Jackson, Paul McCartney, Whitney Houston, Christina Aguilera, Aerosmith, Sting, Michael Buble, Gloria Gaynor, Adele, Queen, The Beatles, Celine Dion та інших.

«На вас чекає поєднання музичних експериментів, нових неординарних прочитань культових хітів, яскраве шоу, приголомшливі вокалісти і вихор емоцій. Дозвольте собі на кілька годин поринути в інший світ, в якому поєдналися легендарні мелодії у виконанні кращих тенорів і оркестру та атмосфера сакрального місця з вражаючим краєвидом на історичну частину міста Львова. І все це під спів пташок та захід сонця з Святоюрської гори. Музика, легке вино й аромати літнього саду подарують вам справді чарівний вечір, який захочеться згадувати ще довго», – зазначили в компанії «BIGSHOW Agency», яка є організатором серії концертів у Митрополичих садах до 30-річчя Незалежності України.

Концерт у Митрополичих садах запланований на 19:00, деталі за посиланням.