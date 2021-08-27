Прокуратура: Росія заздалегідь спланувала Іловайський котел.

 

В Офісі генерального прокурора України прийшли до висновку, що вбивство українських військовиків під Іловайськом у серпні 2014 року було сплановане заздалегідь.

 

 

Про це повідомив під час пресконференції у п’ятницю начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту ОГП Юрій Рудь, передає "Укрінформ".

 

“На підставі тих доказів, які ми отримали у кримінальному провадженні, можемо зробити висновок про те, що, на нашу думку, віроломне вбивство було сплановано Російською Федерацією заздалегідь”, - сказав він.

 

“Є докази про те, що здійснювалося відповідне заманювання, тобто шляхом ведення переговорів і викликання довіри керівництво збройних сил Російської Федерації фактично вводило поступово в оману і заманювало наших військовослужбовців у так звані “зелені коридори”. Мається на увазі, щоб погодилися на умови виходу безпечним коридором. Водночас уже під час переговорів облаштовувалися вздовж узгоджених маршрутів засідки, укріплення, позиції для того, щоб у подальшому здійснити віроломне вбивство”, - додав Рудь.

 

З його слів, твердження українських слідчих про сплановане знищення українських військових ґрунтується на сукупності багатьох факторів. Зокрема, на тому, що ЗС РФ заходили в Україну з замальованими позначками, які ідентифікують приналежність конкретної бойової техніки до ЗС РФ і конкретних підрозділів, без жетонів і документів, щоб було “максимально затруднено ідентифікацію конкретних військовослужбовців і приналежність до ЗС РФ”.

 

Відповідаючи на питання журналістів, Юрій Рудь заявив, що слідчі планують повторно допити екскомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака.

 

“Генерал Хомчак був допитаний. Потім органи досудового розслідування вживали заходів щодо його виклику. Він не прибув, але ми будемо вживати ще заходів для забезпечення його допиту. Наразі ми очікуємо висновок експертизи, щоб провести допит комплексно”, - сказав Рудь.

 

Він відмовився розкрити журналістам деталі першого допиту Хомчака, зазначивши, що у 2014 році до перемовин з посадовцями ЗС РФ про коридор для українських військових був залучений не лише Хомчак, а й посадовці Генштабу і тодішнє керівництво сектору “Б”.

 

29 серпня 2014 року російські сили обстріляли під час виходу з оточення в Іловайська колону українських військовослужбовців, які склали зброю, а також автомобіль із символом Червоного Хреста. Це призвело до загибелі 366 українських військовиків, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон, 24 - зникли безвісти.

 

27.08.2021

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