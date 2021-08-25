У День Незалежності на Донбасі загинув український військовик.

24 серпня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил зафіксували три випадки порушення режиму припинення вогню. Загинув український військовослубовець.
Про це йдеться в даних, оприлюднених прес-центром ООС.
"Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї. На Луганщині та Донеччині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення", – йдеться у повідомленні.
Воїнів евакуювали й доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника – тяжкий, іншого – задовільний.
"На дії ворога надана адекватна відповідь", – запевнили в штабі.
25.08.2021