Померла Ванда Горчинська "Домовина", учасниця Норильського повстання.

 

Вчора у віці 98 років померла Ванда Горчинська (Демчук) – зв’язкова та медсестра ОУН, учасниця Норильського повстання.

 

 

Недавно, 5 липня, пані Ванда відсвяткувала свої уродини. Вона народилася 1924 року в Копичинцях Чортківського району в сім'ї українки Теклі Ухач і поляка Петра Горчинського.

 

Закінчила семирічну польську школу. Працювала санітаркою в районній лікарні. У 18 років стала членкинею ОУН з псевдо «Домовина», бо вміла зберігати таємниці. Після невдалого замаху на офіцера НКВД перейшла у підпілля. Працювала зв'язковою, друкаркою, медсестрою.

 

Одного дня 1946 року Ванда була в домі своєї подруги. Про те, що вона там, не знав майже ніхто. Зранку подруга сказала, що йде на базар, а через деякий час у будинок завітали НКВД-ти. Ванда Горчинська завжди тримала біля себе пістолет, але того ранку його не стало – подруга вкрала зброю.

 

Ванда Горчинська була засуджена до 15 років каторги. Покарання відбувала в таборах Дудінки, Норильська, Тайшета та Мордовії.

 

Вона була учасницею Норильського повстання 1953 року, у таборах потоваришувала з двоюрідною сестрою Степана Бандери.

 

Після смерті Сталіна була амністована 1956-го. Коли Ванда повернулася до Копичинців, їй було 35 років. Тоді вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, також колишнім засудженим Романом Демчуком. Згадувала:

 

"14 числа, на Новий рік, я перший раз побачила його і з ним зустрілась в його сестри. Разом ми пішли до церкви. А 19 числа на Йордань ми розписалися. І прожили ми 53 роки, 3 місяці і 6 днів".

 

Про Ванду Горчинську команда ГО "Delirium" зняла фільм "Зв'язкова. "Домовина". Жива історія живої зв'язкової» – одна зі серій чотирисерійного циклу телепередач «Жива УПА.Тернопільщина».

 

У 2018 році була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

 

25.07.2022

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