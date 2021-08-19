Воїн зі Львова загинув унаслідок пострілу снайпера на Донбасі.

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув військовослужбовець 24-ої бригади зі Львова Василь Островський.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Від кулі снайпера на Донбасі загинув львів’янин Василь Островський. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. З 2015-го працював у Муніципальній варті Львова. Окупант безжально забирає в нас найкращих", – зазначив у кондоленціях Садовий.

Як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, в Островського залишився малолітній син.

"Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він вмів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою. Щиро співчуваю рідним і та близьким. Смерть кожного українського воїна – велика втрата для цілого війська, нашої області та загалом України", – написав Козицький у Facebook.

Штаб Операції Об'єднаних сил у четвер повідомив: 19 серпня внаслідок ворожого обстрілу один військовик дістав смертельне вогнепальне поранення. Із повідомлення випливає, що в зоні ООС зафіксували три обстріли, при тім стрілецька зброя застосовувалася у напрямку Новоолександрівки.