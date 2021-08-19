Єврокомісія визнала COVID-сертифікати України.

Документи дозволять перетинати кордони Євроунії за наявності біометричного паспорта чи в’їзної візи.

 

 

Європейська комісія ухвалила рішення визнати COVID-сертифікати України, а також Туреччини та Північної Македонії для використання в країнах Євроунії. Про це йдеться в поширеній у четвер, 19 серпня, заяві ЄК.

 

«Єврокомісія затвердила три рішення про еквівалентність [COVID-сертифікатів] Північної Македонії, Туреччини й України. Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄУ і що COVID-сертифікати, видані Північною Македонією, Туреччиною й Україною, будуть акцептуватися в ЄУ від завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄУ», – йдеться в заяві Єврокомісії.

 

За нормами Європейської Унії, ці документи дозволяють перетинати кордони ЄУ за наявності біометричного паспорта чи чинної в’їзної візи. Для їхнього отримання необхідно бути повністю вакцинованим препаратом, затвердженим до застосування в Євроунії, мати підтвердження про перенесене захворювання COVID-19 або пройти ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до поїздки.

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи рішення ЄК, написав у своєму Telegram-каналі: «Сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення щодо взаємного визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄУ. Цей документ можна отримати в Дії тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейської Унії і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄУ. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими».

 

За весь час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 270 226 осіб, померли від COVID-19 53 368. Загалом в країні зроблено 7 817 446 щеплень. Дві дози вакцини отримали 2 905 399 українців.

 

Наприкінці липня Шмигаль заявив, що Україна проведе повну вакцинацію дорослого населення до кінця поточного року.

19.08.2021

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