Форвард "Бенфіки" Яремчук відмовився давати інтерв'ю російською у Португалії.

Нападник національної команди України з футболу, форвард "Бенфіки" Роман Яремчук відмовився давати відеоінтерв'ю російською мовою репортерам із Москви після матчу своєї команди проти "Спартака".

Про це повідомив заступник головного редактора російського видання "Спорт-Експрес" Максим Алланазаров на своїй сторінці у telegram.

"Після гри вдалося проникнути до автобуса "Бенфіки" і трохи поговорити з Романом Яремчуком. Місцеві копи поставилися з розумінням, не стали мене щемити. Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови, якби розмова була українською мовою, якої я не знаю", – констатував Алланазаров.

Нагадаємо, нападник збірної України Роман Яремчук дебютував за "Бенфіку" 10 серпня у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти московського "Спартака". 25-річний львів'янин забив гол на 92-ій хвилині, втім взяття воріт списали на автогол (у польоті м'яч ударився об двох футболістів із Москви).

Інтерв'ю з Яремчуком таки вийшло друком у "Спорт-Експресі" (очевидно, записане на диктофон).

"Бенфіка" пройшла до наступного раунду турніру завдяки двом перемогам над "Спартаком" із однаковим рахунком 2:0. На честь вдалого дебюту Яремчука англомовна сторінка португальського клубу змінила свою назву в Twitter – Benficachuk.

Роман Яремчук приєднався до "Бенфіки" 31 липня. За неофіційною інформацією, португальці заплатили "Генту" 17 мільйонів євро.