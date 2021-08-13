Форвард "Бенфіки" Яремчук відмовився давати інтерв'ю російською у Португалії.

 

Нападник національної команди України з футболу, форвард "Бенфіки" Роман Яремчук відмовився давати відеоінтерв'ю російською мовою репортерам із Москви після матчу своєї команди проти "Спартака".

 

 

Про це повідомив заступник головного редактора російського видання "Спорт-Експрес" Максим Алланазаров на своїй сторінці у telegram.

 

"Після гри вдалося проникнути до автобуса "Бенфіки" і трохи поговорити з Романом Яремчуком. Місцеві копи поставилися з розумінням, не стали мене щемити. Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови, якби розмова була українською мовою, якої я не знаю", – констатував Алланазаров.

 

Нагадаємо, нападник збірної України Роман Яремчук дебютував за "Бенфіку" 10 серпня у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти московського "Спартака". 25-річний львів'янин забив гол на 92-ій хвилині, втім взяття воріт списали на автогол (у польоті м'яч ударився об двох футболістів із Москви). 

 

Інтерв'ю з Яремчуком таки вийшло друком у "Спорт-Експресі" (очевидно, записане на диктофон).

 

"Бенфіка" пройшла до наступного раунду турніру завдяки двом перемогам над "Спартаком" із однаковим рахунком 2:0. На честь вдалого дебюту Яремчука англомовна сторінка португальського клубу змінила свою назву в Twitter – Benficachuk.

 

Роман Яремчук приєднався до "Бенфіки" 31 липня. За неофіційною інформацією, португальці заплатили "Генту" 17 мільйонів євро.

 

13.08.2021

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