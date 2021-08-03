Зворотний відлік до нульової години

Знаючи, що поспішна робота може бути неякісною, ми зволікаємо і відкладаємо до останньої хвилини, коли дедлайн раптово концентрує розум.

The Deadline Effect By Christopher Cox ("Ефект дедлайну " Крістофера Кокса, 221 стор.)

Хто живе на селі, часто дивується, коли білки, опосуми та інші чотириногі чекають, допоки машина не опиниться просто перед ними, щоб аж тоді почати шалено перебігати дорогу. Прорахунок призводить до неприємно запалого в пам'ять сквошу, за яким, можливо, йде вдячність водія, що він перебуває вище у Великому ланцюзі буття.

Однак люди теж відзначаються зволіканням до останньої хвилини перед вирішенням будь-якого поставленого перед ними завдання. Хоча наші прорахунки рідко призводять до смерті на дорозі, вони можуть мати негативні наслідки. Добра новина, каже Крістофер Кокс у "Ефекті дедлайну", полягає в тому, що ми можемо змусити дедлайни працювати на нас, а не навпаки.

Кокс, редактор і письменник зі стажем, пояснює, що дедлайн був "спочатку лінією на друкарському верстаті, за якою не можна вставляти жодної літери"; під час громадянської війни дедлайн ("лінія смерті") була кордоном навколо табору, "за межами якої будь-який полонений був би розстріляний". Як і пастки, дедлайни можуть концентрувати розум. Проблема в тому, що "як тільки ви встановлюєте дедлайн, робота має тенденцію затягуватися до завершення строку". Поспішна робота може бути неякісною; поспішні угоди можуть стати згубними.

Одним із рішень є проста брехня. Редактор може призначити термін здачі у липні, коли реальною датою завершення є жовтень. Ця стратегія може навіть покращити кінцевий продукт, принаймні, за словами віденського письменника Карла Крауса (цитується Коксом), "журналіста стимулює дедлайн. Він пише гірше, коли у нього є час".

Найкраще рішення, радить Кокс, – встановити "м'який дедлайн зі зубами". Часто це є ретельна репетиція або прогон перед жорстким дедлайном. Ресторанна група Jean-Georges Vongerichten, коли її відвідав Кокс, була в процесі відкриття двох нових ресторанів у Нью-Йорку. "Ми обов'язково перевіряємо, перевіряємо, перевіряємо і ще раз перевіряємо", – пояснив шеф-кухар, Цей процес, пише Кокс, має "атути дедлайну (зосередженість, терміновість, співпраця) без будь-яких недоліків (квапливість, десперація, недовершеність)".

Він вважає, що м'які дедлайни в гірськолижному центрі Теллурайд у Колорадо, де траси відкривають уже в День подяки (25 листопада), забезпечують ідеальну роботу персоналу, заки на Різдво прибудуть орди нартярів. У Public Theater на Мангеттені генеральні репетиції і доцільні коректури тексту та музики знімають напругу прем'єрної ночі. У цьому нема нічого нового. Зміни в оригіналі "Гелло, Доллі!" (з Керолом Ченнінгом) були настільки істотними, що в процесі репетицій прихований учасник трупи підказував забудькуватим акторам зі сценічної бочки.

Кокс залучає і обговорення тонкого мистецтва прокрастинації, без якого дедлайни можуть виявитися непотрібними. Колись засуджена з кафедри ("Прокрастинація, або, Гріх і дурість залежності від майбутнього часу" була однією з популярних проповідей), ця нев'януча пристрасть тепер вважається прикладом "гіперболічного дисконтування". Це означає, пояснює Кокс, що "ми перебільшено (гіперболічно) недооцінюємо (дисконтуємо) вартість майбутніх прибутків і втрат. Таким чином, задоволення від завершення проєкту (майбутня нагорода) не має жодних шансів порівняно із задоволенням день прогуляти". Прогули коштують недешево. Компанія H&R Block підрахувала, що зволікання коштує американцям 473 мільйони доларів переплачених податків у рік.

Подорожі приводять Кокса до каліфорнійського буколічного містечка Сміт-Рівер, де чотири невеличкі ферми вирощують майже всі 10 мільйонів чи близько того великодніх лілій, які щорічно продають у Америці та Канаді. Менеджери виходять від дедлайну на Великдень (який припадає на різні дні залежно від року), дотримуючись графіку, який гарантує, що поруч із святковим баранчиком будуть лілії. Аналогічним чином завод Airbus в Мобілі (Алабама) використовує "зворотне" планування – по суті, поетапні дедлайни – щоб випускати новий A320 що шість днів.

Кокс має іронічний тон – молоді працівники в Теллурайді "виглядали одночасно добродушними і грубуватими, як чорна вівця в мормонській родині" – і добре око на деталі. Туалети та камбузи реактивних лайнерів відомі серед дизайнерів як "монументи". Лілії були "відкриті" (для Заходу) шведським натуралістом 18-го століття Карлом Петером Тунберґом, якому дозволили поблукати по Японії (тоді закритій для іноземців) після того, як він продемонстрував талант лікувати сифіліс. Все в ресторанах Jean-Georges, аж до кількості оливкової олії в салаті, вимірюється в грамах – атут шеф-кухаря, хоча, можливо, ґандж бармена.

Кокс відчуває піднесення, відвідавши 621-ше авіаз'єднання швидкого реагування ВПС, чиї процедури реагування на надзвичайні ситуації постійно вдосконалюються і надихаються почуттям спільної мети, "більш серйозної за щастя, але глибоко позитивної". Є також нагадування про те, що дотримання дедлайну не гарантує виживання. "Якби мережі Home Depot чи Walmart вирішили продавати великодню лілію по вісім доларів замість десяти, – пише він, – то фермери мало що змогли би з цим вдіяти". Декрети про зниження цін великих роздрібних торговців, за словами одного менеджера, в кінцевому підсумку могли би "вивести нас з бізнесу".

Кокс підсумовує свою книгу в семи словах: "Встановіть дедлайн – і що раніше, то краще". Цінна порада, хто б сумнівався. Багатьм читачам також буде приємно дізнатися, що вони страждали від "гіперболічного дисконтування" всі ці роки, коли просто вважали себе звичайними ледарями.



Dave Shiflett

Countdown To Zero Hour

Wall Street Journal, 29.07.2021

Зреферував О.Д.