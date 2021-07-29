Керівників аґенції конфіскованого майна посадили під нічний домашній арешт.

 

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для тимчасового виконувача обов’язків голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Віталія Сигидина та його заступника Володимира Павленка.

 

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 

До підозрюваних застосували запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

 

27 липня Державне бюро розслідувань заявило, що його слідчі повідомили про підозру у привласненні понад 400 тисяч доларів керівництву АРМА і двом адвокатам.

 

ДБР також перевіряє причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення, пов’язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генпрокурора, оперативний супровід – СБУ.

 

Заступник голови АРМА Володимир Павленко назвав дії слідчих тиском, метою якого є звільнення керівництва агентства.

 

У лютому АРМА заявляло про тиск на своїх співробітників, вказуючи на "залякування, прямі погрози та дискредитаційні акції". У відомстві заявляли, що зловмисники вдаються до "психологічних атак і навіть фізичних нападів на керівництво АРМА".

 

Оціночна вартість активів, переданих в управління АРМА у 2020 році, становила майже 1,8 мільярда гривень. Загальна вартість арештованих активів АРМА, якими управляє бізнес, становить понад 3,3 мільярда гривень.

 

Наразі АРМА очолює тимчасовий виконувач обов’язків Віталій Сигидин.

 

29.07.2021

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