Львів'янка Оксана Літинська вийшла на найбільш небезпечний восьмитисячник світу – гору K2.

 

Альпіністка зі Львова, фінансова директорка міжнародних відділень Інвестиційного банку Standard Bank Group у Лондоні Оксана Літинська здійснила сходження на гору K2 у Тибеті, другу за висотою вершину у світі. Гору K2 заввишки 8611 метрів вважають найскладнішою горою серед восьмитисячників.

 

 

Про сходження на вершину у середу вранці повідомив брат альпіністки Святослав Літинський. "За трекерами бачу, що Оксана Літинська сьогодні біля 3:30 ранку (за українським часом) була на вершині К2", – прокоментував він.

 

Згодом інформацію про успішне сходження Літинської підтвердила й команда, з котрою вона його здійснювала, Madision Mountaineering/ Mashabrum Expeditions team.

 

"Сердечні вітання всім учасникам сходження, шерпам і героям із Пакистану", – йдеться у повідомленні.

 

Днем раніше на K2 зійшла альпіністка із Мукачева Ірина Галай. Вона стала першою українською туристкою, котра дісталася до вершини складного восьмитисячника.

 

За спиною Оксани Літинської низка досягнень. Вона стала третьою жінкою з України, котра вийшла на Джомолунгму. Пані Літинська також піднялася на найвищі вершини всіх семи континентів.

 

Наразі Літинська здійснює складний спуск із K2.

 

 

28.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Перевага вакцинації, про яку не говорять
Вакцинація не лише береже нас від хвороби, а й запобігає поширенню коронавірусу серед тих, хто заразився ним уже після імунізації.
28.07.21 | | Наука
ОУН і УПА у лавах Червоної армії.
Олександр Вітолін
Мобілізовані оунівці та упівці не тільки воювали проти нацистської Німеччини в лавах Червоної армії, але й ставали Героями Радянського Союзу. А потім продовжували воювати проти СРСР
27.07.21 | | Минуле
Психологічні підстави відмови
Дослідження з’ясувало, коли ми вважаємо бізнес недопустимим з морального погляду.
27.07.21 | | Наука
В пошуках суб'єктності
Юрко ТИМЧУК
Вірити не можна нікому – аксіома, втовкмачена літературою, кінематографом і життєвим досвідом. Але коли у щось дуже хочеться повірити, то ніхто вам не боронить. Огляд подій тижня в Україні
26.07.21 | | Україна
Чому штам "Дельта" так швидко поширюється?
З часу своєї першої своєї появи наприкінці 2020 р. штам вірусу SARS-CoV-2 «Дельта» став найпоширенішим у багатьох країнах. Тепер дослідники здогадуються, чому.
26.07.21 | | Наука
Мозкові центри віри
Центр релігійних почуттів розташований у дуже старій, з еволюційного погляду, частині мозку.
25.07.21 | | Наука
Гриби – одні
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Твої гриби тебе дочекаються, їх ніхто не зірве, не визбирає. Гриб, як має бути твоїм, то буде. Так кажуть у нас смирно, однак встають раненько, досвітком, і борше йдуть в гриби
25.07.21 | | Дискурси
Хроніки декомунізації
Павло ПАЛАМАРЧУК
У Львові нарешті повністю закінчили розбирати "Монумент слави". Демонтаж, що тривав три роки, побачите у нашому фоторепортажі
24.07.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.