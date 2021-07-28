Львів'янка Оксана Літинська вийшла на найбільш небезпечний восьмитисячник світу – гору K2.

Альпіністка зі Львова, фінансова директорка міжнародних відділень Інвестиційного банку Standard Bank Group у Лондоні Оксана Літинська здійснила сходження на гору K2 у Тибеті, другу за висотою вершину у світі. Гору K2 заввишки 8611 метрів вважають найскладнішою горою серед восьмитисячників.

Про сходження на вершину у середу вранці повідомив брат альпіністки Святослав Літинський. "За трекерами бачу, що Оксана Літинська сьогодні біля 3:30 ранку (за українським часом) була на вершині К2", – прокоментував він.

Згодом інформацію про успішне сходження Літинської підтвердила й команда, з котрою вона його здійснювала, Madision Mountaineering/ Mashabrum Expeditions team.

"Сердечні вітання всім учасникам сходження, шерпам і героям із Пакистану", – йдеться у повідомленні.

Днем раніше на K2 зійшла альпіністка із Мукачева Ірина Галай. Вона стала першою українською туристкою, котра дісталася до вершини складного восьмитисячника.

За спиною Оксани Літинської низка досягнень. Вона стала третьою жінкою з України, котра вийшла на Джомолунгму. Пані Літинська також піднялася на найвищі вершини всіх семи континентів.

Наразі Літинська здійснює складний спуск із K2.