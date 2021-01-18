Альпіністка винесла портрет Бандери на найвищий вулкан світу.

Франківчанка Христина Мохнацька здійснила сходження на найвищий вулкан світу, що на кордоні Аргентини та Чилі. На вершині Охос дель Саладо туристка підняла прапор Івано-Франківська, український рушник та портрет Степана Бандери.

Фото www.facebook.com/kristi.kristi.50951

Туристка з Івано-Франківська Христина Мохнацька у суботу, 16 січня, успішно завершила двотижневий похід на найвищий вулкан світу Охос дель Саладо, що на кордоні Чилі з Аргентиною. На вершині вона підняла прапор міста, український рушник та портрет Степана Бандери.

Фото www.facebook.com/kristi.kristi.50951

«Дякую нашій активістці, невтомній Христі Мохнацькій, яка підкорила вулкан світу на висоті 6893 метри, і прапор Івано-Франківська був піднятий над цим найвищим вулканом», – привітав альпіністку міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Сама мандрівниця була вражена красою довколишніх краєвидів та природи.

Фото www.facebook.com/kristi.kristi.50951

«Лише уявити, яка краса наживо, якщо фото- і відеорепортажі навіть онлайн вражають. Насолода польотом понад хмарами, подорож пустелею Атакама, кактуси, орхідеї, кози гуанаки, оазиси. Тихий океан і найвисокогірніше озеро Латинської Америки. Кальгаспори – своєрідні утворення у вигляді похилих голок або пірамід на висоті 6016 м. Яке то щастя – все це побачити!» – зазначила Христина Мохнацька у дописі на своїй facebook-сторінці та поділилися світлинами з Охос дель Саладо.

Христина Мохнацька готувалася до відповідальної подорожі з тренером-інструктором Володимиром Пиндусом, шестиразовим найсильнішим чоловіком Прикарпаття та відомим рекордсменом.

Фото www.facebook.com/kristi.kristi.50951

За її словами, втілення таких складних мандрівок є способом самореалізації, що допомагає жити більш щасливо.

Фото www.facebook.com/kristi.kristi.50951

«Бути щасливим – це не мати неба без грози, дороги без пригод, роботи без втоми, відносин без розчарувань. Це означає знайти силу в прощенні, надію – в битвах, безпеку – в ситуації страху, любов – у розбраті. Це не тільки для того, щоб насолоджуватися посмішкою, але й для роздумів про смуток. Це не тільки для того, щоб святкувати успіхи, але й для того, щоб витягувати уроки із невдач. Це не тільки для того, щоб радіти від оплесків, а й щоб радіти бути неназваним. Бути щасливим – це не доля, а досягнення для тих, хто може подорожувати всередині себе. Бути щасливим – це перестати відчувати себе жертвою і стати автором своєї долі. Це перетнути пустелі, але при цьому знайти оазис у глибині душі. Це дякувати Богові за кожний ранок, за чудо життя. Багато хто питає, як мені було там, на вулкані. Добре мені було! Почувалася як удома», – написала Христина Мохнацька.

Сьогодні, 18 січня, мандрівниця повертається літаком з Чилі в Україну.

Нагадаємо, 10 жінок з Львівщини 10 грудня вилетіли до Еквадору, де планують сходження на п’ять вулканів. Зараз учасниці «Першої української жіночої експедиції» підкорюють найвищий з них – Чимборасо.