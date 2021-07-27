Роботу німецько-російського форуму «Петербурзький діалог» призупинено.

Це зроблено з ініціативи Німеччини, яка обурилася визнанням небажаними в Росії трьох німецьких НКО.

Рональд Пофалла

Німецький оргкомітет форуму громадянських суспільств Німеччини і Росії «Петербурзький діалог» заявив про припинення на невизначений час всіх двосторонніх заходів і засідань німецько-російських робочих груп. У вівторок, 27 липня, співголова форуму з німецького боку Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), котрий досі вважався доволі проросійським, повідомив, що це рішення пов'язане з оголошенням в Росії «небажаними організаціями» трьох німецьких НКО. Про це повідомив німецький інформаційний портал Greenpeace Magazin.

«Ми не можемо змиритися з тим, що деякі наші організації-учасники не мають можливості виконувати свою роботу в Росії, оскільки офіційно вважаються "небажаними" і змушені в разі порушення очікувати серйозних штрафів. Російські партнери "небажаних зарубіжних організацій" через співпрацю з ними також можуть зазнати кримінального переслідування. Обмеження, пов'язані з визнанням організацій "небажаними", стали важким ударом для діалогу наших країн в царині громадянського суспільства і вже тільки тому є для нас неприйнятними», – наводяться слова Пофалли в заяві німецького оргкомітету «Петербурзького діалогу».

Німецька сторона вважає, що двосторонні засідання і головний захід «Петербурзького діалогу», який діє вже понад 20 років, цьогоріч відбудуться тільки в тому випадку, якщо в них зможуть взяти участь всі організацій без будь-яких обмежень.

26 травня Генпрокуратура РФ визнала «небажаними» в Росії три некомерційні організації з Німеччини, заявивши, що вони «становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації». Під заборону потрапили: Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Німецько-російський обмін»), Zentrum Liberale Moderne GmbH («Центр ліберальної сучасності») і Forum Russischsprachiger Europäer e.V («Форуму російськомовних європейців»).