Роботу німецько-російського форуму «Петербурзький діалог» призупинено.

Це зроблено з ініціативи Німеччини, яка обурилася визнанням небажаними в Росії трьох німецьких НКО.

 

                                   Рональд Пофалла

 

Німецький оргкомітет форуму громадянських суспільств Німеччини і Росії «Петербурзький діалог» заявив про припинення на невизначений час всіх двосторонніх заходів і засідань німецько-російських робочих груп. У вівторок, 27 липня, співголова форуму з німецького боку Рональд Пофалла (Ronald Pofalla), котрий досі вважався доволі проросійським, повідомив, що це рішення пов'язане з оголошенням в Росії «небажаними організаціями» трьох німецьких НКО. Про це повідомив німецький інформаційний портал Greenpeace Magazin.

 

«Ми не можемо змиритися з тим, що деякі наші організації-учасники не мають можливості виконувати свою роботу в Росії, оскільки офіційно вважаються "небажаними" і змушені в разі порушення очікувати серйозних штрафів. Російські партнери "небажаних зарубіжних організацій" через співпрацю з ними також можуть зазнати кримінального переслідування. Обмеження, пов'язані з визнанням організацій "небажаними", стали важким ударом для діалогу наших країн в царині громадянського суспільства і вже тільки тому є для нас неприйнятними», – наводяться слова Пофалли в заяві німецького оргкомітету «Петербурзького діалогу».

 

Німецька сторона вважає, що двосторонні засідання і головний захід «Петербурзького діалогу», який діє вже понад 20 років, цьогоріч відбудуться тільки в тому випадку, якщо в них зможуть взяти участь всі організацій без будь-яких обмежень.

 

26 травня Генпрокуратура РФ визнала «небажаними» в Росії три некомерційні організації з Німеччини, заявивши, що вони «становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації». Під заборону потрапили: Deutsch-Russischer Austausch e.V. («Німецько-російський обмін»), Zentrum Liberale Moderne GmbH («Центр ліберальної сучасності») і Forum Russischsprachiger Europäer e.V («Форуму російськомовних європейців»).

27.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
Психологічні підстави відмови
Дослідження з’ясувало, коли ми вважаємо бізнес недопустимим з морального погляду.
27.07.21 | | Наука
Чому штам "Дельта" так швидко поширюється?
З часу своєї першої своєї появи наприкінці 2020 р. штам вірусу SARS-CoV-2 «Дельта» став найпоширенішим у багатьох країнах. Тепер дослідники здогадуються, чому.
26.07.21 | | Наука
Мозкові центри віри
Центр релігійних почуттів розташований у дуже старій, з еволюційного погляду, частині мозку.
25.07.21 | | Наука
Гриби – одні
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Твої гриби тебе дочекаються, їх ніхто не зірве, не визбирає. Гриб, як має бути твоїм, то буде. Так кажуть у нас смирно, однак встають раненько, досвітком, і борше йдуть в гриби
25.07.21 | | Дискурси
Хроніки декомунізації
Павло ПАЛАМАРЧУК
У Львові нарешті повністю закінчили розбирати "Монумент слави". Демонтаж, що тривав три роки, побачите у нашому фоторепортажі
24.07.21 | | Галичина
Пролітаючи над..: палац у Тартакові
Ігор МАРТИНІВ
Споруду у стилі французького бароко будували, орієнтуючись на розташоване в Монако знамените «Casino de Paris». Тепер це мальовнича руїна, яку не рятує навіть передача у концесію.
23.07.21 | | Галичина
А шабелька – з пастернаку
Тарас Прохасько
Я виявив, що залишилося ще кілька долярів решти. У таких випадках варто зробити два чини: порядно набутися і придбати щось омріяне і неминуще...
22.07.21 | | Дискурси
Мандрівка до Токів
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Замок в Токах, що неподалік від Підволочиська, є самим «горішнім» у вервечці надзбручанських твердинь і найменш відомим серед них. Файне та жваве місце колись було. Не те що зараз… 
22.07.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.