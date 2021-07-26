Семеро військовиків отримали поранення внаслідок обстрілів у зоні ООС.

У понеділок внаслідок обстрілів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування.
Про це повідомила пресова служба ООС.
"В результаті обстрілу чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення, ще троє – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військовослужбовця – важкий, одного – середнього ступеню важкості, п’ятьох – задовільний", - поінформували у штабі.
Згідно з повідомленням, обстріли припали на смугу відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід". Стріляли із забороненого важкого артилерійського озброєння.
Українські військовики відкривали вогонь у відповідь.
26.07.2021