Львів’ян запрошують на концерт «Мелодії вечірнього Львова».

 

У Львові у вівторок, 27 липня, на даху FESTRepublic відбудеться авторський проєкт заслуженого артиста України, скрипаля-віртуоза Назарія Пилатюка «Мелодії вечірнього Львова. Summertime. Baroque Tango&Jazz», повідомили організатори.

 

 

На сцені творитимуть «Promenade Trio»: Антон Сопіга – гітара, Петро Довгань – фортеп’яно, Назарій Пилатюк – скрипка та квартет «4 seasons»: Назар Кисюк – скрипка, Марія Мельничук – скрипка, Сергій Гаврилюк – aльт, Оксана Литвиненко – віолончель, повідомляють організатори.

 

У програмі вечора звучатимуть твори Антоніо Вівальді, Йоганна Себастьяна Баха, Астора П’яццолли.

 

«Легка музика вечірнього Львова під фужер ігристого в компанії друзів чи коханої людини. Чаруюче танго П'яцолли, настроєвий джаз Сопіги, шедевральні сезони Вівальді. Багато музики, яка запрошує на музичний променад у компанії віртуозів сцени», – зазначили організатори.

 

 

Концерт «Мелодії вечірнього Львова» розпочнеться о 19:00, деталі за посиланням.

 

Фото facebook.com/FESTrepublic

23.07.2021

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