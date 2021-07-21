Аварія на "РівнеАзоті": ДСНС повідомила, що зарози для людей немає.

У селах довкола ПАТ "РівнеАзот" не виявили перевищення норми концентрації небезпечних речовин у повітрі. Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила, що жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС у середу вранці.

"20 липня працівниками ДУ «Рівненського обласного центру контролю та профілактики захворювань МОЗ України» та Рівненського обласного центру з гідрометеорології проведено заміри повітря в навколишніх населених пунктах (села Караєвичі, Городок, Обарів Рівненського району та мікрорайон Ювілейний міста Рівне), перевищення гранично допустимих концентрацій хімічно-небезпечних речовин у повітрі не виявлено. На території населених пунктів вміст діоксиду азоту 0,031 – 0,074 мг/м³ при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м³ та оксиду азоту 0,029 – 0,048 мг/м³, при гранично допустимій концентрації – 0,4 мг/м³. Моніторинг стану повітря в навколишньому середовищі здійснюється в цілодобовому режимі. Станом на 9:00 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає", – запевнили у ДСНС.

Український гідрометеорологічний центр підтвердив висновок про безпечність повітря. Водночас, Гідрометцентр закликав рівнян ховатися від опадів, аби не наразитися на кислотний дощ.

"Очевидно, що азотиста хмара в атмосферу все ж потрапила і поступово розсіювалась та осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду, завдяки погодним умовам на Рівненщині протягом минулої доби. Проте деяка кількість окису азоту розчинялась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни. Тому в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не "купатись", а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою", – ідеться у повідомленні у Facebook.

Аварія на "РівнеАзоті" трапилася у вівторок приблизно о 17:00. Згідно з офіційною інформацією, у цеху виробництва азотної кислоти розгерметизувався трубопровід, відбувся разовий викид незначної кількості нітрозних газів на територію заводу.

Витік усунули впродовж половини години. Жертв та постраждалих немає. Цех наразі працює в штатному режимі.

Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив у вівторок увечері: “Зроблені дослідження в мікрорайоні «Ювілейний» у декількох точках. Результати – показники у 5-10 разів менші від максимальної разової концентрації”.

Приватне акціонерне товариство “РівнеАзот” – одне з найбільших в Україні підприємств з виготовлення мінеральних добрив та адипінової кислоти. З 2011 року ПАТ "Рівнеазот" увійшов до холдингу OSTCHEM, який об’єднує підприємства азотної хімії Group DF. Засновником та власником Group DF є Дмитро Фірташ.