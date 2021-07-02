Без росіян: Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи.

 

Верховна Рада України ухвалила закон про корінні народи.

 

 

За ухвалення проєкту закону "Про корінні народи України" (№5506) проголосувало 325 народних депутатів, передає УНІАН.

 

Законом визначено, що корінний народ України – це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. 

 

Законом встановлено, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки. Згідно з визначенням, росіяни не є корінним народом, оскільки мають власне державне утворення за межами України.

 

Законом корінним народам України визначені гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, спрямованих на: позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі; примусову асиміляцію або примусову інтеграцію в будь-якій формі; заохочення або розпалювання расової, етнічної чи релігійної ненависті, направленої проти них.

 

Корінним народам України гарантують культурні, освітні, мовні та інформаційні права.

 

Законом також передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їхнього ресурсного забезпечення, а також питання міжнародного представництва корінних народів України.

 

Передбачено, що корінні народи України мають право створювати свої заклади освіти або співпрацювати із закладами освіти усіх форм власності з метою забезпечення вивчення мови, історії, культури відповідного корінного народу та навчання мовою відповідного корінного народу.

 

Законом передбачено, що корінні народи України через представницькі органи мають право створювати свої засоби масової інформації. Держава може надавати підтримку ЗМІ, в яких представницькі органи корінних народів самостійно прямо володіють щонайменше 51% статутного капіталу та/або права голосу часток (паїв, акцій) засобу масової інформації, у разі якщо такі засоби масової інформації відповідно до ліцензії на мовлення чи дозволу на тимчасове мовлення здійснюють не менше 50% мовлення мовами корінних народів України та/або присвячують не менше 50% мовлення питанням реалізації прав корінних народів.

 

 

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що "у зв'язку із тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та постійними порушеннями Російською Федерацією основоположних прав та свобод громадян України, зокрема корінних народів, що проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, надзвичайного значення набуває визнання Україною статусу корінних народів, які сформувалися на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Зазначається, що це сприятиме також і міжнародно-правовому визнанню статусу корінних народів України.

 

 

18 травня Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону "Про корінні народи України" (№5506).

 

8 червня у Ґосдумі Росії відреагували на ініціативу Зеленського ухвалити закон про корінні народи України. Відтак Ґосдума ухвалили заяву, що РФ засуджує цей документ через відсутність у ньому згадки про росіян.

 

9 червня в ефірі російського телебачення Путін розкритикував законодавчу ініціативу Президента України щодо врегулювання статусу та про права корінних народів і порівняв її з ідеями нацистської Німеччини.

 

"Взагалі саме по собі розділення на корінні, першосортні і другосортні категорії людей вже абсолютно точно змахує на теорію і практику нацистської Німеччини. Як бути людям зі змішаною кров'ю? Сам Зеленський – єврей за національністю, у нього, може, там кров намішана. Що робити з цими людьми? Їм будуть, як у нацистській Німеччині, міряти черепи, інші частини тіла? Як визначали справжніх арійців, так і визначатимуть справжніх українців?" – сказав Путін.

 

02.07.2021

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