Верховна Рада повернула селищу Новгородське на Донеччині історичну назву Нью-Йорк.

 

Верховна Рада повернула селищу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк.

 

 

Постанову № 5081 "Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області" на засіданні у четвер підтримав 301 народний депутат – усі фракції і групи, за винятком "ОПЗЖ".

 

У пояснювальній записці зазначено, що перейменування селища Новгородське ініціювали самі жителі з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що до нього звернулися представники всіх фракцій з проханням поставити на голосування постанову.

 

Селище Нью-Йорк підпорядковане Торецьку. Розташоване на річці Кривий Торець за 10 кілометрів від Торецька і за 38 кілометрів від Донецька.

 

Нью-Йорк перейменувала на Новгородське президія Верховної Ради УРСР 19 жовтня 1951 року.

 

Селище виникло в другій половині XVIII століття недалеко від сучасного селища. У 1892 році поруч заснували німецьку колонію Нью-Йорк. Засновниками колонії були німці меноніти з хортицьких колоній. У колонії частина населення були лютеранами, частина менонітами. 

 

 

У 1938-му село Нью-Йорк отримало статус селища міського типу.

 

У 1951-му президія Верховної Ради УРСР перейменувала Нью-Йорк на Новгородське.

 

01.07.2021

До теми

Поширити
Збруч
 Феміністичний старт МАЧ
Місяць авторських читань в Україні відкриє Оксана Луцишина, авторка 5 збірок поезії і 3 романів, яка вважає фемінізм «складовою частиною особистої філософії» і у своїх текстах намагається відтворити жіночий світ без тематичних і стилістичних обмежень.
01.07.21 | | Штука
Ганна Сєвяринєц: «Вибити з себе кріпосне право»
Ія Ківа
Білоруси — взагалі люди неспішні, але методичні. І якщо вони вже взялися щось робити, то будуть тягти це, як віл — не надто спритно, одначе вперто.
30.06.21 | | У світі
«Альфа і Омега» у Львівській Опері
4 липня Львівська національна опера завершує 121-ий театральний сезон. Тож в останній тиждень проведення вистав, артисти театру презентуватимуть глядачам особливо цікаву та несподівану програму.
30.06.21 | | Штука
Зображення атомів з найбільшим розрізненням
Вчені з Корнелльського університету створили потужний детектор, за допомогою якого отримали зображення атомів з неймовірно високим розрізненням.
29.06.21 | | Наука
Психологічні особливості української нації в оцінці Якима Яреми
Олександра Трофимук
Висновки Якима Яреми з 1935 року загалом невтішні. Питання, чи буде організм лікуватися і чи настане оздоровлення — чи стане український народ “повним народом”, риторичне...
29.06.21 | | Минуле
Трамп повернеться вже у серпні?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Дональд Трамп повернеться у Білий дім ще цього літа. Принаймні у цьому переконаний він сам і мільйони його шанувальників.
29.06.21 | | У світі
Рецепт за щесце
Микола Шанта
О тим же дзе идземе после шмерци и чом зме вообще ту. Бо то єдини прави питаня и науки и уметносци и вообще чловекового роздумованя
29.06.21 | | Дискурси
Трістан Йонаса Кауфмана
©Аделіна Єфіменко
Йонасу Кауфману імпонує нова постановка Кшиштофа Варліковського, він зауважує чутливість режисера до музики, співаків, переваги внутрішньої взаємодії над зовнішньою, тому на сцені вокаліст чується креативно і впевнено в надскладній партії Трістана.
29.06.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.