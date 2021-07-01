Верховна Рада повернула селищу Новгородське на Донеччині історичну назву Нью-Йорк.

Верховна Рада повернула селищу Новгородське Донецької області історичну назву Нью-Йорк.

Постанову № 5081 "Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області" на засіданні у четвер підтримав 301 народний депутат – усі фракції і групи, за винятком "ОПЗЖ".

У пояснювальній записці зазначено, що перейменування селища Новгородське ініціювали самі жителі з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що до нього звернулися представники всіх фракцій з проханням поставити на голосування постанову.

Селище Нью-Йорк підпорядковане Торецьку. Розташоване на річці Кривий Торець за 10 кілометрів від Торецька і за 38 кілометрів від Донецька.

Нью-Йорк перейменувала на Новгородське президія Верховної Ради УРСР 19 жовтня 1951 року.

Селище виникло в другій половині XVIII століття недалеко від сучасного селища. У 1892 році поруч заснували німецьку колонію Нью-Йорк. Засновниками колонії були німці меноніти з хортицьких колоній. У колонії частина населення були лютеранами, частина менонітами.

У 1938-му село Нью-Йорк отримало статус селища міського типу.

У 1951-му президія Верховної Ради УРСР перейменувала Нью-Йорк на Новгородське.