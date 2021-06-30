Головний сефардський рабин в Ізраїлі закликає учнів не вчити математику, а вивчати Тору.

Головний сефардський рабин Іцхак Йосеф назвав основну навчальну програму (core curriculum) ізраїльської школи "нісенітницею" і сказав, що замість цього учні повинні вчитися в єшивах, де викладають тільки релігію.

Він з гордістю заявив, що сам не має атестата середньої школи. "Немає нічого кращого від Святої Тори, Тора понад усе, – сказав Йосеф в недавніх повчаннях в синагозі. – Якщо учня запитають, куди ви хочете піти, в середню школу єшиви чи в святу єшиву, немає сумнівів, що свята єшива, заснована на принципах святості, краща. Чому? Там ви вивчаєте Тору, без світських предметів, без усього цього безглуздя, вони сидять і вивчають".

Єшива середньої школи, або "єшива тихоніт", викладає Тору і Талмуд, одночасно готуючи учнів до складання іспитів на атестат зрілості і отримання визнаного атестата про закінчення середньої школи. Натомість в святій єшиві, "єшиві харедім", викладають тільки Тору і Талмуд.

Відповідно, значна більшість ультраортодоксальних хлопців не вивчають основної навчальної програми з математики, англійської мови, природничих та комп'ютерних наук.

Ізраїльські експерти з соціально-економічних питань попереджають, що нездатність забезпечити базову освіту хлопчикам в ультраортодоксальному секторі в поєднанні з високою народжуваністю в цій спільноті загрожує економіці Ізраїлю дефіцитом робочої сили. В самій же спільноті критикують позицію головного рабина, яка веде до залежності від урядових соціальних виплат і благодійних пожертвувань замість того, щоб розвивати самостійність.