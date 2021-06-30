Головний сефардський рабин в Ізраїлі закликає учнів не вчити математику, а вивчати Тору.

Головний сефардський рабин Іцхак Йосеф назвав основну навчальну програму (core curriculum) ізраїльської школи "нісенітницею" і сказав, що замість цього учні повинні вчитися в єшивах, де викладають тільки релігію.
Він з гордістю заявив, що сам не має атестата середньої школи. "Немає нічого кращого від Святої Тори, Тора понад усе, – сказав Йосеф в недавніх повчаннях в синагозі. – Якщо учня запитають, куди ви хочете піти, в середню школу єшиви чи в святу єшиву, немає сумнівів, що свята єшива, заснована на принципах святості, краща. Чому? Там ви вивчаєте Тору, без світських предметів, без усього цього безглуздя, вони сидять і вивчають".
Єшива середньої школи, або "єшива тихоніт", викладає Тору і Талмуд, одночасно готуючи учнів до складання іспитів на атестат зрілості і отримання визнаного атестата про закінчення середньої школи. Натомість в святій єшиві, "єшиві харедім", викладають тільки Тору і Талмуд.
Відповідно, значна більшість ультраортодоксальних хлопців не вивчають основної навчальної програми з математики, англійської мови, природничих та комп'ютерних наук.
Ізраїльські експерти з соціально-економічних питань попереджають, що нездатність забезпечити базову освіту хлопчикам в ультраортодоксальному секторі в поєднанні з високою народжуваністю в цій спільноті загрожує економіці Ізраїлю дефіцитом робочої сили. В самій же спільноті критикують позицію головного рабина, яка веде до залежності від урядових соціальних виплат і благодійних пожертвувань замість того, щоб розвивати самостійність.
69-річний Іцхак Йосеф є з 2013 року головним рабином Ізраїлю сефардів, його книги вважають базовими серед сефардських євреїв в Ізраїлі і в усьому світі. Головний рабинат Ізраїлю складається з двох головних рабинів: рабина-ашкеназі і рабина-сефарда, якого називають Рішон-ле-Ціон; головних рабинів обирають на 10 років.
30.06.2021