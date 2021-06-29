(переклад див. тут)

СЛОВО РАТУНКУ

Чловек ше нєпреривно наздава же му дахто сообщи даяку ратуюцу думку, слово спашеня. Прето вон люби нови упознаваня. Бо му тоже сообщиц лєм дахто нови, дахто кого ище нє позна, бо нове ратуюце слово може буц вигварене од нєпознатого чловека.

Прето при велїх народох приманє госца святочна дїя, гуторел бим дїя мила Богу. Бо госц, нєпознати чловек, гевтот цо приноши нове порученє.

А о чим би тото ратуюце слово требало бешедовац? На котре питанє би мало одвитовац?

Вшелїяк о тим же дзе идземе после шмерци и чом зме вообще ту. Бо то єдини прави питаня и науки и уметносци и вообще чловекового роздумованя.

РЕЦЕПТ ЗА ЩЕСЦЕ, ПРИЗНАЧКА

„Универзум нам нє длужни сочувствовац з нами, або нам давац потюху; вон нє длужни давац цепле чувство виполнєтосци.” Джулиян Барнс

За цепле чувство виполнєтосци мушиме ше постарац сами. Як, на хтори способ? Нє иснує универзални рецепт, алє исную приклади на хтори ше можеме спатрац. Мудри чловек вше будзе мац досц племенитей и хасновитей активносци же би вечар лєгнул вистати од нїх и задовольни, бо го вони виполнєли. Источашнє ше радує шлїдуюцому рану бо го ознова чека щесце у нових активносцох.

Котри то племенїти активносци?

Чловек у началє добре єство котре ше од доброти оддалює кед ше бої за себе и за свою еґзистенцию. Прето активносци хтори би го требали привесц до цеплого чувства виполнєтосци би требали буц унапрямени у тим напряме – же би го защицовали од страху и же би поспишовали його доброту. Таки активносци го можу виполнїц и ущесциц.