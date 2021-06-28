Улюблена стаття Конституції: більшість медій описує те, що можна Зеленському.

Дослідження контенту українських видань свідчить про те, що в масових медіях найчастіше згадуються 80, 85 та 106 статті Конституції.

Про це йдеться у результатах дослідження, проведеного Центром контент-аналізу. Експерти центру проаналізували масив даних у обраних українських медіях за минулі дві роки, з нагоди 25-річчя ухвалення Основного закону.

“Згадування у медіа тих чи інших статей видається вельми показовим щодо тенденцій державного та суспільного розвитку. По-перше, воно показує, до яких статей Конституції звертається сама влада, спонукаючи й ЗМІ згадувати їх у своїх матеріалах. По-друге, демонструє, до яких статей апелюють ЗМІ або громадянське суспільство, відстоюючи ті чи інші права і свободи”, – ідеться у пресрелізі.

Хронологічні рамки дослідження були обмежені періодом каденції президента Володимира Зеленського (від 20 травня 2019 року до 24 червня 2021-го).

Стаття 106, присвячена повноваженням Президента України, стала найпопулярнішою в медіа за весь період. Її найчастіше згадували в другому кварталі 2019 року одразу після інавгурації Президента Зеленського та його указу щодо розпуску Верховної Ради. Також вона “мала успіх” в перші тижні роботи Верховної Ради, коли Президент виступав із законодавчими ініціативами.

Стаття 80, присвячена відповідальності народних депутатів за голосування та висловлювання, активно фігурувала в медіапросторі у 2019 році завдяки ініціативі Зеленського скасувати депутатську недоторканність.

Стаття 85, присвячена повноваженням Верховної Ради України, стала популярною також завдяки Президенту Зеленському, який намагався змінювати положення Конституції в частині повноважень Верховної Ради. Резонансу тут, зокрема, набув законопроєкт Президента про уповноважених ВРУ, який КСУ визнав неконституційним.

У 2020 році згадуваність окремих статей Конституції України помітно зменшилася; ця тенденція продовжилася також і в першій половині 2021 року.

Прикметно, що в першому-другому кварталах 2021 року найчастіше згадуваною в українських ЗМІ стала стаття 10 Конституції, в якій постулюється, що державною мовою в Україні є українська мова. Її згадуваність пов’язана з Днем рідної мови, зі скандальним інтерв’ю викладачки педуніверситету імені Драгоманова проросійському виданню “Страна”, а також із висловлюванням речниці Зеленського Юлії Мендель про “українську російську мову”.

У загальному рейтингу мовна стаття – на п’ятому місці, а перед нею ще йде стаття 77 про вибори до Верховної Ради.

Аналіз проводився на основі 100 найпопулярніших українських ЗМІ й включав телеканали, інтернет-видання, друковану пресу та радіостанції. За цей період у вибірці було зафіксовано 11 027 повідомлень зі згадуванням конкретних статей Конституції України. З названого масиву рандомно (випадковим чином) відібрали 1000 медіаповідомлень, які проаналізували й склали основу дослідження. “Це дозволило з’ясувати найчастіше згадувані статті Конституції України в цілому за цей період і зокрема продемонструвати квартальну динаміку за останні два роки”, – зазначили в Центрі контент-аналізу.