Єврорада схвалила Угоду про спільний авіапростір між Україною та ЄС.

Європейська рада у понеділок, 28 червня, дала зелене світло на укладання трьох сусідніх авіаційних угод – з Україною, Вірменією й Тунісом, а також угоди про повітряний транспорт із Катаром.

"Ці угоди відкриють ринок авіаперевезень, пропонуючи нові можливості і для споживачів, і для операторів. За рахунок ефективнішого взаємозв'язку вони сприятимуть торгівлі, туризму, інвестиціям, а також економічному та соціальному розвитку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що три угоди про сусідство знімуть ринкові обмеження щодо сусідніх із ЄС держав і зв'яжуть ці країни з внутрішнім авіаційним ринком ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти ЄС і застосовуватимуть авіаційні правила ЄС.

"Рішення щодо України, Вірменії та Катару дають змогу застосовувати угоду на тимчасовій основі до завершення процедур, необхідних для набуття нею чинності. Очікується, що чотири угоди будуть укладені восени 2021 року. Потім кожна угода має бути ратифікована кожною державою-членом, союзом та іншою стороною", – уточнили в Єврораді.