Гастрономія, література, кіно, музика: львів’ян чекає завершення Французької весни

За підтримки посольства Франції та Львівської міської ради 3-4 липня на найкращій критій open-air сцeні Ennio Event Square відбудеться грандіозне завершення фестивалю Французька весна. На відвідувачів чекають концерти, кіно, кухня, література.

Зіркові гості: Оксана Муха, Ірена Карпа, Аніс, Павло Табаков, Назар Савко. А також Давід та Стефан Фуанкінози, Луі Сіріль Требюше, Поль Гоглер та Жан Марк Кортізо.

Два дні французького шарму та атмосфери. Придбати квитки можна тут.

Таймінг фестивалю:

3 липня, субота

11:00 – перегляд французького фільму «Вікторія», обраного Іреною Карпою (з українськими субтитрами).

15:00 – іронічний стендап письменниці Ірени Карпи "Як бути парижанкою, якщо ти народилася в Черкасах"

17:00 – джазовий концерт Луї-Сіріля Требюше та гурту «Сон сови»

4 липня, неділя

15:00 – зустріч з Давідом Фоенкіносом і презентація його роману «До краси»

17:00 – світовий допрем’єрний показ фільму Стефана і Давіда Фоенкіносів «Фантазми» (у ролях: Моніка Белуччі, Карін Віяр, Кароль Буке)

20:00 – концерт французької пісні за участі Оксани Мухи, Аніса, Павла Табакова, Поля Ґоґлера, Назара Савка, Петра Радейка та ін. у супроводі музикантів гурту Cover Jam.

22:30 – кіноконцерт: французький аванґард. Музика Антона Байбакова