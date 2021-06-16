Євроунія протидіятиме Росії, стримуватиме її і взаємодіятиме з нею.

Про це йдеться у новій стратегію ЄУ щодо Росії, яку репрезентував Жозеп Боррель.

Високий представник Європейської Унії зі зовнішньополітичних і безпекових питань Жозеп Боррель репрезентував у середу, 16 червня, спільну заяву зовнішньополітичної служби ЄУ і Європейської Комісії про відносини з Росією. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Нову стратегію вже затвердила Єврокомісією, тепер її повинні схвалити глави держав і урядів ЄУ на саміті 24-25 червня. Згідно з нею Євроунія дотримуватиметься трьох принципів щодо Росії: протидіяти, стримувати, взаємодіяти.

Представляючи стратегію Боррель повторив слова американського президента Джо Байдена, який констатував, що відносини з Росією «перебувають на найнижчому рівні за період після холодної війни». Глава європейської дипломатії додав, що буде нелегко їх поліпшити, оскільки в цій царині «перспективи не блискучі».

«У нинішніх умовах перспектива оновленого партнерства між ЄУ і Росією, що дозволяє забезпечити тіснішу співпрацю, виглядає доволі віддаленою. Зараз нашим завданням має бути пошук шляхів, які дозволять змінити нинішню динаміку і перевести наші відносини в більш стабільну і передбачувану площину. ЄУ одночасно протидіятиме, стримуватиме і взаємодіятиме з Росією на підставі загального розуміння цілей Росії і принципів прагматизму», – зазначив Боррель на прес-конференції в Брюсселі. За його словами, покращення взаємин Брюсселя і Москви можливе лише тоді, коли Росія змінить свою позицію.