Євроунія протидіятиме Росії, стримуватиме її і взаємодіятиме з нею.

Про це йдеться у новій стратегію ЄУ щодо Росії, яку репрезентував Жозеп Боррель.

 

 

Високий представник Європейської Унії зі зовнішньополітичних і безпекових  питань Жозеп Боррель репрезентував у середу, 16 червня, спільну заяву зовнішньополітичної служби ЄУ і Європейської Комісії про відносини з Росією. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Нову стратегію вже затвердила Єврокомісією, тепер її повинні схвалити глави держав і урядів ЄУ на саміті 24-25 червня. Згідно з нею Євроунія дотримуватиметься трьох принципів щодо Росії: протидіяти, стримувати, взаємодіяти.

 

Представляючи стратегію Боррель повторив слова американського президента Джо Байдена, який констатував, що відносини з Росією «перебувають на найнижчому рівні за період після холодної війни». Глава європейської дипломатії додав, що буде нелегко їх поліпшити, оскільки в цій царині «перспективи не блискучі».

 

«У нинішніх умовах перспектива оновленого партнерства між ЄУ і Росією, що дозволяє забезпечити тіснішу співпрацю, виглядає доволі віддаленою. Зараз нашим завданням має бути пошук шляхів, які дозволять змінити нинішню динаміку і перевести наші відносини в більш стабільну і передбачувану площину. ЄУ одночасно протидіятиме, стримуватиме і взаємодіятиме з Росією на підставі загального розуміння цілей Росії і принципів прагматизму», – зазначив Боррель на прес-конференції в Брюсселі. За його словами, покращення взаємин Брюсселя і Москви можливе лише тоді, коли Росія змінить свою позицію.

16.06.2021

До теми

Поширити
Збруч
Cмерть від первісної чорної діри
Аві Леб
У Всесвіті можуть існувати міріади мініатюрних чорних дір, трохи більших за атом. Якщо хоча б одна така влучить у людину, наслідки будуть невтішні.
15.06.21 | | Наука
Неможливість питання
Юстина Добуш
Чи здатна наша мова стати тлом для того, щоб завершити розмову про XX століття? Чи вистачить нам слів і як з ними продовжувати жити? Як потім використовувати ту ж мову для розмов про прекрасне? Людське, буває, входить у таку темряву, де нема мови, зрештою, як і самої людини.
14.06.21 | | Штука
Протидіяти Китаю і Росії
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Китай, а поруч з ним Росія – такими були визнані головні виклики сучасності на саміті G7, який відбувся минулого тижня. Фактично «китайське питання» наклало свою тінь на всі інші пункти порядку денного.
14.06.21 | | У світі
Комунікаційні провали
Юрко ТИМЧУК
Здавалося б, аксіомою мало стати правило включати мозок перед тим, як ввімкнеться вербальний апарат або пальці почнуть бігати по клавіатурі. Але не сталося. 
14.06.21 | | Україна
Як за вісім тижнів помолодшати на три роки
Рух, сон і спеціальне харчування переводять епігенетичний годинник назад.
13.06.21 | | Наука
Знайомий з Лос-Анджелеса
Василь МАХНО
Музика, вихлюпнувшись травневою зливою на завмерлу залу, здатна стрімкою рікою винести слухачів в якісь особливі космічні простори...
12.06.21 | | Дискурси
Складнощі прощання з минулим
Тарас Пастух
«Вийти з мовчання…» демонструє рівень культурологічних студій в Польщі, уміння інтерпретувати прозові, драматичні, візуальні артефакти й у філософсько-естетичній перспективі бачити в них визначальні тенденції культурного та соціального вимірів.
11.06.21 | | Штука
Історія Європи (ІІ)
Артуро Перес-Реверте
Єгипет, яким ми його знаємо, Єгипет фараонів, народився близько 3150 року до н.е. з легендарними іменами, які оповиті туманом минулого
11.06.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.