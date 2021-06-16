Папа Римський призначив нового Апостольського нунція в Україні.

Новим Апостольським нунцієм в Україні став Вісвалдас Кулбокас, дотеперішній радник нунціатури. Папа підніс його до архиєпископського сану з титулярним осідком в Мартані (провінція Перуджа).

Вісвалдас Кулбокас із папою Франциском і президентом Литви Наусєдою

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

Новопризначений Апостольський нунцій народився в литовській Клайпеді 14 травня 1974 року. Ієрейські свячення отримав у 1998 році. Дипломатичну службу у Ватикані розпочав у липні 2004 року в представництвах Святого Престолу в Лівані, Нідерландах, Росії, у відділі взаємостосунків з державами Державного секретаріату Святого Престолу та в Кенії. Володіє італійською, французькою, іспанською, англійською та російською мовами.

Архиєпископ-номінат Вісвалдас Кулбокас стане шостим Апостольським нунцієм в Україні. Першим амбасадором був Антоніо Франко (призначений 28 березня 1992 року). Останнім Нунцієм був Клаудіо Ґуджеротті (призначений 13 листопада 2015 року), якого минулого літа перевели до Великобританії.