Папа Римський призначив нового Апостольського нунція в Україні.

 

Новим Апостольським нунцієм в Україні став Вісвалдас Кулбокас, дотеперішній радник нунціатури. Папа підніс його до архиєпископського сану з титулярним осідком в Мартані (провінція Перуджа).

 

Вісвалдас Кулбокас із папою Франциском і президентом Литви Наусєдою

 

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

 

Новопризначений Апостольський нунцій народився в литовській Клайпеді 14 травня 1974 року. Ієрейські свячення отримав у 1998 році. Дипломатичну службу у Ватикані розпочав у липні 2004 року в представництвах Святого Престолу в Лівані, Нідерландах, Росії, у відділі взаємостосунків з державами Державного секретаріату Святого Престолу та в Кенії. Володіє італійською, французькою, іспанською, англійською та російською мовами.

 

Архиєпископ-номінат Вісвалдас Кулбокас стане шостим Апостольським нунцієм в Україні. Першим амбасадором був Антоніо Франко (призначений 28 березня 1992 року). Останнім Нунцієм був Клаудіо Ґуджеротті (призначений 13 листопада 2015 року), якого минулого літа перевели до Великобританії.

 

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